Dinu Maxer își joacă la ultima șansă. Trupa AXXA speră la o revenire de senzație cu ultima piesă

Dinu Maxer își joacă ultima carte cu trupa AXXA. Trupa muzicală s-a reunit în urmă cu șase luni, dar succesul a întârziat să apară. Membrii trupei speră să dea lovitura cu ultima piesă, în caz contrar este foarte foarte probabil să asistăm la o nouă retragere din showbizul autohton.

Dinu Maxer a recunoscut că ultimul concert al trupei AXXA a fost în vara anului trecut. Maxer, Adrian Filip, Mihai Onilă și Sorin Raia au fost în prim planul industriei muzicale. Ce-i drept în urmă cu ceva timp, mai precis cu peste 20 de ani în urmă.

Dinu Maxer speră la o revenire de senzație

După cum am menționat s-au scurs deja șase luni de când băieții s-au reunit, dar succesul încă întârzie. Membrii trupei au așteptări mai de la ultima piesa pe care o vor lansa în viitorul apropiat. Acum dacă vor cunoaște succesul de altă dată rămâne de văzut.

Cert este că Dinu Maxer și colegii săi n-au mai urcat pe scenă din vară, după cum recunoaște și artistul. Dar n-au stat degeaba. Și-au centrat atenția pe școala de arte, înființată de Maxer și Adi.

„N-am mai avut concerte cu AXXA din vară. Au fost discuții, dar nu s-au concretizat. Și noi am ridicat piciorul de pe acceleratie, ne-am ocupat timpul și cu școala de arte pe care eu și Adi am deschis-o”, a spus Dinu Maxer pentru Cancan.

Ultima strigare

Dinu Maxer a avut un mesaj și pentru cârcotași. Gurile rele au spus că trupa AXXA s-a reunit din considerente financiare. Zvonuri pe care artistul le-a infirmat. Trupa a fost reînființată de dragul vremurilor trecute. Când pe scena muzicală autohonă erau zeci de formații celebre.

„Am refăcut AXXA nu ca să supraviețuim din ea. Fiecare face și altceva. Am relansat-o din nostalgie. Eu am crezut în ea datorită noului look cu pălării și a acestei piese noi. E ultimul glonț, între a fi sau a nu mai fi. Să sperăm că o să fie bine. Personal, simt că piesa 40 de ani pe care o vom lansa va fi un mic hit.

În acest moment, pe cont propriu îmi merge mai bine. Și nu doar mie. Trupa are însă nevoie de un hit tare. Lumea consideră că n-a fost suficient să venim iar cu Marea te cheamă, ci cu ceva mai serios.

Trebuia să tragem sâmbătă noul clip dar îl amânăm, ca au apărut noi date. Va fi unul în care punem accent și pe mișcarea scenică. Vom avea patru dansatoare de cabaret”, a conchis Dinu Maxer.