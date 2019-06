Un gigolo de un milion de euro (II)

Bărbăția lui Dinte Iacob valora, după mintea lui, trei milioane de euro. Publicul purta ecoul celor trei milioane cu admirație și uimire.





- Se respectă omul, comenta un domn aflat în prima bancă. Ce n-aș da să fie și a mea măcar pe la cinci sute de mii de euro.

- Liniște în sală, a strigat judecătoarea.

Dinte Iacob cu urechile lui mici și ascuțite ca de șoricel, asculta comentariile cu un aer ofensat și rece. Câteva femei îngrămădite în spatele sălii de judecată îl priveau pe sub gene, cu o atitudine complice și familiară. Ele știau cel mai bine cât prețuia frizerul. Doar le tunsese de atâtea ori...

- Uitați, doamna judecător, a continuat Dinte Iacob, arătând spre grupul de femei, am martore chiar și azi în sală, care pot jura cu mâna pe biblie cât au suferit din cauza neputinței mele.

Fără pic de tact și absolut nechibzuit, vătămatul Dinte își expusese clientele în fața tuturor, ca și cum activitatea lui ar fi fost un titlu de mare distincție. Zeci de ochi s-au înfipt în moralitatea dezgolită a femeilor indicate drept martore. Dezbrăcate de orice bună cuviință au început să se apere ca niște cățele tăvălite :

- Suntem nevinovate, doamna judecător, nici nu-l cunoaștem pe Dinte.

Cu o îngâmfare tâmpă, frizerul a sărit la atac:

- Te faci că nu mă cunoști, Oana? Ai uitat când m-ai ascuns în baie și m-ai ținut acolo toată noaptea? Hai, recunoaște, că altfel spun mai multe.

Făptură delicată, dar nervoasă, Oana a venit în fața sălii de judecată ca să-l înfrunte pe Dinte Iacob :

- Dacă vrei să știi, nici măcar nu mi-a plăcut!Și a plecat fără să mai privească în urmă. Celelalte au ieșit în liniște.

Dinte Iacob, cuprins de o febră lirică, s-a dezlănțuit :

- Femeile astea, cine să le mai înțeleagă? Acum le ai la picioare, acum ți se ridică în cap. Bine zicea tata : bă, muierea e bună doar de la gât în jos. Aduc alte martore, doamna președinte, astea sunt mincinoase și nerecunoscătoare.

Cei trei inculpați priviseră scena cu dispreț și scârbă. Dar avocata îi obligase să fie umili și civilizați ca niște cârpe numai bune de lustruit podeaua. Își săgetau din când în când nevestele cu priviri tăioase și pline de înțeles. Toate trei aveau ochii roșii și umflați, ca niște făpturi greu încercate de viață. Judecătoarea privea fascinată acest spectacol și parcă nu se îndura să-l oprească. Grefiera era cu gândurile departe, dar se vedea clar că regretă viața acelor neveste care îl cunoscuseră pe frizer.

- Haideți să încetăm cu discuțiile în afara cadrului procesual. Inculpații doresc să dea declarații?

- Da, doamna președinte, s-a ridicat avocata care îi asista pe toți trei.

- Să poftească în față inculpatul Ghimpe Vladimir.

Bărbatul s-a apropiat de microfon, așteptând să fie întrebat. Două dâre de transpirație i-au brăzdat fruntea, oprindu-se în picături mari ce îi atârnau din barbă. Incapabil să articuleze vreun cuvânt, își muta greutatea corpului de pe un picior pe celălalt, iar unghiile, adânc înfipte în carnea palmelor, trădau nervozitatea și furia reprimată.

- Vă ascult. Ce puteți să ne povestiți despre seara de 23 martie?

A început să vorbească de parcă n-ar fi auzit întrebarea.

- M-am căsătorit din dragoste, că altfel îmi luam una bogată. Am cunoscut-o pe Marcela în clubul unde eram bodyguard. Se îmbătase atât de tare că stătea cu capul în wc. Am luat-o pe sus și am dus-o în mașina mea. Mi-a fost milă, nu mai văzusem o femeie atât de beată. Am luat-o de nevastă ca ultimul bou.

Sala privea către Marcela cu uimirea cu care te uiți la o maimuță cu fundul roșu, întrebându-te de ce a lăsat Dumnezeu pe pământ o creatură atât de bizară. Ea stătea semeață, primind cuvintele bărbatului ca pe niște pietre azvârlite în zidul infamiei.

- Să revenim la incidentul cu partea vătămată, i-a întrerupt judecătoarea șirul gândurilor. Cum a izbucnit conflictul?

- Din senin, nici nu mai știu exact.

Dinte a râs de Panait Gigel că are numai un testicul și au început să se lovească.

- De ce minți, mă? S-a ridicat Panait, ca și cum un arc l-ar fi aruncat în tavan. Tu ești ăla fără testicule.

- Îmi pare rău că trebuie să intervin, dar m-am referit la Ilie Vasile, a intrat în vorbă Dinte Iacob. Nu-i așa Geta? Spune tu, că știi mai bine decât toți.

Geta era soția lui Ilie Vasile, cea care își dăduse în vileag bărbatul. Ilie s-a întors spre ea, făcându-i semne doar de ei știute.

- Mă obligați să vă evacuez din sală dacă mai continuați discuția în contradictoriu. Doamna avocat, inculpații pe care îi asistați par să se contrazică. S-ar putea să fiți nevoită să alegeți cu care dintre ei rămâneți.

- Nu-l lua pe cel fără testicule, s-a auzit o voce din public.

- Cine a vorbit? S-a enervat judecătoarea. Să poftească afară sau în față cu buletinul în mână pentru o amendă. Vă rog să păstrați liniștea.

Inculpatul Ilie Vasile s-a simțit dator să intervină:

- Doamna judecător, vă rog să nu scrieți în dosar că nu am testicule. Am două, doar că cel stâng are o problemă din copilărie - nu a coborât. E undeva în burtă.

Cum să nu râzi? Omul era atât de sincer încât te apuca mila. Era acuzat de tentativă de omor și pe el îl preocupa să nu rămână consemnat pe undeva că nu are testicule.

