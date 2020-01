Monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă, susține că ar fi fost ajutat de mai mulți complici în cazul Luizei Melencu. În timpul audierilor, Dincă le-a spus anchetatorilor că, în timpul unei vizite la Registrul Auto Român din Pitești, a cunoscut un bărbat și o femeie cu care s-a împrietenit și care l-ar fi vizitat, ulterior acasă. Potrivit acestuia, pe femeie, în vârstă de 20 – 25 de ani o cheamă Petruța, iar pe iubitul acestuia, Ștefan, care ar avea aproape 40 de ani.

El a mai declarat, potrivit RTV, că la aproximativ o lună după ce s-au cunoscut la RAR, ar fi fost vizitat acasă de Petruța, cu care a întreținut relații sexual și de iubitul acesteia, Ștefan, care l-ar fi bătut și i-ar fi luat câteva sute de euro.

„După 20 de zile, Petruţa a venit la mine cu o prietenă, am urcat în camera de sus, le-am spus să se facă comode, am coborât în beci să aduc băutură şi am făcut cafea în camera de jos. Apoi am întreţinut relaţii sexuale. La 1-2 noaptea a venit Ştefan cu încă doi bărbaţi, când am coborât unul m-a lovit cu toiagul în spate în căzut jos”, sunt dezvăluirile care apar în mărturia monstrului din Caracal, conform sursei citată mai sus.

Ulterior, Petruța ar fi revenit la el, după câteva zile de la incidentul violent, invocând că s-ar fi săturat de agresiunile lui Ștefan și au locuit împreună câteva zile, timp în care au întreținut relații sexual. Cam în aceeași perioadă, a spus Dincă, a întâlnit-o pe Luiza Melencu, pe care a răpit-o, crezând că este prostituată.

„Pe 11 aprilie, Petruţa a venit la mine, mi-a spus că Ştefan o bate, a rămas câteva zile şi am făcut sex. Pe 14 aprilie, când Petruţa dormea am plecat să cumpăr cafea şi coniac. Am văzut-o pe Luiza şi am vrut să o duc acasă, eram sătul de sex. Am auzit-o că a vrut să scoată banii şi am crezut că e prostituată. Am dus-o în casă şi apoi a venit Fane care a violat-o. După i-am prezentat-o Petruţei şi mi-a spus că îi place de ea. Luiza a băut vin”, a povestit Gheorghe Dincă.

Complicele i-a adus un sac de oase umane să le ardă

La câtva timp după aceea, a fost vizitat și de Ștefan, însoțit de un prieten. Acesta i-ar fi adus un sac de oase umane, de femeie și i-a cerut să le ardă.Tot Ștefan l-a învățat să-i sune pe părinții Luizei Melencu și să le spună că fata a plecat din țară.

„Apoi a venit Ştefan cu încă un bărbat şi a intrat în camera unde erau fetele. Luiza era dezbrăcată şi legată, iar eu eram în chiloţi. Le-a spus fetelor să se îmbrace, pe mine m-au legat şi m-au bătut, m-au scos afară şi m-au băgat sub umbrelă. Ştefan a adus un sac cu oase, mi-a spus că sunt de femeie şi să le mai ard şi eu. Mi-a spus să iau o cartelă să îi sun pe părinţii Luizei şi să le spun că fata e plecată. A notat şi el numărul Luizei. Apoi m-au bătut şi au plecat toţi 5 prin spate (…). Pe 15 aprilie am dat telefon la părinţii Luizei. Unul dintre bărbaţi mă urmărea. Mi-am dat seama că nu a renunţat (…). Mi-au spus să arunc oasele arse într-o apă curgătoare, dar pentru că era departe, le-am dus la lizieră”, a mai declarat Gheorghe Dincă în fața oamenilor legii.

