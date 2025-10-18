Dinastia politică avant la lettre - romanul politic de familie al Brătienilor!

Romanul politic de familie al Brătienilor! Cine au fost cei trei frați care au construit România Modernă?

Teodor, Dumitru și Ion C. Brătianu și-au pus amprenta asupra României Moderne. Doi dintre ei au fost corifei ai liberalismului românesc, iar un altul a fost conservator.

Evenimentul Istoric Nr.91 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Brătienii, o dinastie politică avant la lettre?

Familia Brătianu este sinonimă cu două elemente istorice fundamentale: România și liberalismul. Dar oare cum s-au canalizat, într-o mică așezare situată nu departe de Pitești, energiile care au dus la apariția pe scena politică a unei dinastii colosale de oameni de stat români? Evident, dacă ar fi să dăm crezare și criticilor acestei familii, cum a fost marele istoric Nicolae Iorga, ei au influențat decisiv dinastia de Hohenzollern.

Primul fecior din neamul Brătienilor, fiul cel mare al lui Constandin (Dincă Brătianu) a fost Teodor Brătianu. A fost ofițer, proprietar, menționat în catagrafii. A fost de orientare conservatoare, fapt neobișnuit în cazul Brătienilor care sunt sinonimi cu liberalismul. A avut o carieră militară deosebită, dar a rămas activ în zona natală a județului Argeș.

În istoria Brătienilor, Dimitrie și Ion C. Brătianu sunt sinonimi cu spiritul revoluționar de la 1848, cu reformele, liberalismul și Masoneria. Dacă Ion C. Brătianu va avea cele mai importante funcții politice, fratele lui, Dimitrie, va fi Primarul Capitalei și la un moment dat în 1881, pentru puțin timp, Prim Ministru. Cei doi Brătieni au modelat definitiv liberalismul și politica românească, instituind practic noțiunea de dinastie liberală.

Revista Evenimentul Istoric poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!