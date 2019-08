Decizia a fost luată sâmbătă seara, după o ședință maraton a celui mai înalt organism decizional al partidului – Comitetul de Lucru al Congresului (CWC), în urma demisiei președintelui partidului, Rahul Gandhi, care este responsabil de rezultatele dezastroase obținute de partid la alegerile generale din acest an.

Sub conducerea lui Rahul, partidul a reușit să câștige doar 52 de circumscripții electorale din totalul de 542 care au fost desemnate pentru alegeri.

Demisia lui Rahul a avut loc în urmă cu mai bine de o lună. Liderii INC au făcut mai multe încercări de a-l convinge să continue activitatea politică din funcția de președinte al partidului, dar nu au reușit.

Rezoluția adoptată de CWC aseară arată că Sonia Gandhi va fi „președinte interimar” înainte ca cineva să fie ales președinte de către organul general al partidului – Comitetul Congresului pentru Întreaga Indie (AICC).

De altfel, Sonia Ghandi este cel mai longeviv președinte al INC. Înainte ca Rahul Gandhi să preia funcția cea mai înaltă din partid, în decembrie 2017, Sonia a ocupat poziția de președinte timp de 19 ani, din 1998.

