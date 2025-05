Sport Dinamo - U Cluj, 1-3. Final uluitor de meci, oamenii lui Sabău au întors scorul cu un om în minus







Dinamo a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, de U Cluj, scor 1-3, într-o partidă din etapa a 9-a a play-off-ului campionatului intern. Un meci care a avut un final incredibil. Gazdele au deschis scorul în minutul 35 prin Stipe Perica și au avut avantaj la pauză.

Superliga. Dinamo a pierdut incredibil, în final, disputa cu U Cluj, scor 1-3

În partea a doua, situația oaspeților a devenit complicată, pentru că Alexandru Chipciu a fost eliminat în minutul 63. Dar, clujenii au erupt în final și au marcat de trei ori: Dan Nistor (84), Dorin Codrea (90+1) și Issouf Macalou (90+4). Elevii lui Ioan Ovidiu Sabău sunt pe locukl al 3-lea deocamdată cu 38 de puncte. dinamoviștii sunt ultimii cu 31 de puncte.

FC Dinamo Bucureşti - FC Universitatea Cluj 1-3 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti Au marcat: Stipe Perica (35), respectiv Dan Nistor (84), Dorin Codrea (90+1), Issouf Macalou (90+4). Cartonaş roşu: Alexandru Chipciu (''U'' Cluj, 63). Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti) Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Cătălin Popa (Piteşti) Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Constantin Stătescu (Bucureşti) - LPF.

Exubernață totală pentru clujeni

„Sunt foarte fericit pentru că am marcat. Am ratat ocazii mari în prima repriză. Sunt atacant, iar meseria mea este să marchez și să ofer assist-uri. Sper să jucăm în Europa în anul viitor, acesta este obiectivul nostru. Am venit la acest club, care este unul foarte mare în România. Are mulți suporteri. Suntem ca o familie la această echipă”, a spus Issouf Macalou, jucătorul clujenilor, conform Digi Sport.

„N-am rezistat mult la final, putea fi la fel și cu CFR. E clar, nu pot să mă controlez când sunt nervos. Mai bine că am luat roșu, că i-am întors. Vorbeam cu soția, că mă certa, m-a rupt în două. Vorbeam de meci, de faze, că n-am făcut, că-s cel mai bun, iar ea mi-a zis că nu-i ca mine.

Mi-a pus piedică în careu. E penalty. Dacă Sivis e caracter și recunoaște… A fost piedică în careu. Domnul Istvan a zis că așteaptă puțin, apoi, când am avut reacția, mi-a zis că-i pare rău, dar nu există cameră VAR din unghiul ăla să se vadă că mi-a pus piedică”, a afirmat și Alex Chipciu.