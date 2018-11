Dinamo și FCSB s-au chinuit să joace în tranșeele „Arenei Naționale”

Cel mai important meci din fotbalul românesc s-a disputat într-un peisaj sinistru. Terenul a fost impracticabil, iar fotbaliștii s-au chinuit să scape de accidentări. La final, frustrarea a fost de ambele părți.





Derby-ul dintre Dinamo și FCSB (scor 1-1), disputat, duminică seara, a arătat mai rău ca niciodată.

Gazonul de pe „Arena Națională” a semănat cu un câmp de cartofi, a fost impracticabil și a reprezentat o mare piedică pentru niște fotbaliști care oricum sunt limitați tehnic. Jocul a fost decis de două lovituri de pedeapsă. Prima a fost fructificată de Diogo Salomao, cea de-a doua a fost ratată de Harlem Gnhere, dar pe respingerea portarului Jaime Penedo, Florin Tănase a trimis mingea în plasă.

„Meciul a ieșit din zodia cumetriilor”

Jocul a fost incoerent, cu multe pase greșite, degringoladă tactică și execuții rudimentare. Starea terenului cauționează însă orice discuție despre nivelul la care se află cele două formații.

Galeria gazdelor a pregătit o coregrafie dedicată Centenarului și ulterior, o parte din recuzită - bețele steagurilor - a fost aruncată pe teren, în momentele în care adversarii executau loviturile de colț. „Meciul Dinamo - FCSB a ieșit din zodia cumetriilor”, a remarcat Alexandru David, președintele echipei din Ștefan cel Mare, care a făcut referire la disputele din trecut, atunci când Cristi Borcea, finul lui Gigi Becali, îi finața pe „câini”. Mircea Rednic, antrenorul dinamoviștilor, și-a atacat public jucătorii din compartimentul ofensiv.

„Nu am profitat, mai ales că în a doua repriză au jucat în 10. Ținând cont de situația noastră, Dinamo a arătat bine azi, am avut o posesie bună, mai ales în repriza a doua. Am adus multe mingi în fața porții, dar atacanții și mijlocașii au fost în întârziere; s-au pierdut multe mingi, nu am profitat să marcăm și al doilea gol. Au fost multe centrări irosite. Dacă aveam un atacant bun ca Gnohere, puteam câștiga ușor”, a afirmat „Puriul”.

„Și-au greșit meseria”

„A fost un meci chinuitor. Când ai fost jucător de fotbal și vezi un asemenea chin... Sunt jucători la Dinamo care nu știu să centreze. Și-au greșit meseria”, a sintetizat Cornel Dinu, la GSP Live, ceea ce s-a petrecut în derby. Ieri, Dinamo a ajuns la un acord cu Gregory Tade, fost atacant care a evoluat la CFR Cluj și FCSB.

Gigi Becali și-a anunțat și el intențiile pe care le are pe piața transferurilor. „Eu, dacă aduc jucători, aduc jucători consacrați. Nu aduc de-aștia care scot mingea afară, ca Dinamo. Afro-americani sau cum se zice”, a afirmat Becali la Pro X. Finanțatorul echipei FCSB îi are în vizor pe Andrei Ivan (Rapid Viena) și Dorin Rotariu (AZ Alkmaar).

