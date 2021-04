Duşan Uhrin jr. nu a făcut minuni peste noapte. Dinamo a scăpat fără gol primit, dar tehnicianul ceh recunoaşte că ofensiva alb – roşiilor se chinuie serios. Deşi s-a declarat, până la urmă, mulţumit cu rezultatul final afişat de tabela de marcaj, Uhrin spune răspicat că e nevoie de mult mai multă agresivitate în jocul elevilor săi.

„Sunt mulţumit de acest punct. Am jucat mult poziţionat şi ar fi fost necesar să fim mai agresivi. Nu am reuşit să marcăm, dar e bine că nu am primit niciun gol. Asta e cel mai important” au fost primele cuvinte ale noului antrenor principal al grupării din „Groapă”, de la sfârşitul disputei de la Giurgiu.

Uhrin cere agresivitate

Sosit la Bucureşti, la mijlocul acestei săptămâni, Uhrin nu a avut la dispoziţie decât foarte puţin timp pentru a pune la punct mecanismele de joc din cadrul echipei. Tehnicianul în vârstă de 53 de ani e optimist că va izbuti, în cele din urmă, să îşi impună filosofia, iar Dinamo va practica un fotbal mult mai orientat înspre atac.

„A fost un meci tacticizat, însă unul bun. Ambele echipe au jucat bine şi a fost un ritm bun. Le-am spus jucătorilor că trebuie să joace mai agresiv. Am încercat să le explic ce îmi doresc de la ei” a mai adăugat Dusan Uhrin jr., la flash – interviurile de după partida de ieri seară.

Ofensiva îi dă bătăi de cap cehului

Pentru a-şi putea îndeplini obiectivul de a-i salva pe „câini” de la retrogradarea pe cea de-a doua scenă a fotbalului românesc, Uhrin crede că e nevoie de schimbări radicale urgente. Antrenorul ceh, care a mai avut un mandat la cârma trupei din Şoseaua Ştefan cel Mare, în sezonul 2019 – 2020, îşi propune să regleze, mai întâi, carenţele din compartimentul ofensiv.

„Avem multe de schimbat. Trebuie să luptăm, să dăm tot ce avem mai bun, să dăm 100%. E foarte dificil, dar mai sunt opt meciuri de disputat. Avem multe probleme, însă trebuie să mergem înainte şi să gândim pozitiv. Problema cea mai mare este că nu avem puncte şi că nu înscriem” a tras concluzia Uhrin.