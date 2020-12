Tehnicianul Ionel Gane a declarat, după meci, că jucătorii de la Dinamo îi dedică victoria din meciul cu FC Argeş fostului antrenor Cosmin Contra.

„Ne-am luat cele 3 puncte, suntem la a treia victorie consecutivă. Dedicăm victoria lui Cosmin. Numai eu ştiu cât a suferit în ultimul timp. Victoria e în primul rând pentru el, iar în al doilea rând pentru fani, care demonstrează că rămân mereu alături de noi. M-am consultat cu Cosmin, eu fac parte din staff-ul lui. Conjunctura a făcut să fiu aici şi e normal să mă consult cu el. N-a fost uşor.

E din ce în ce mai greu. Situaţia la nivel administrativ nu e una bună, suntem din august neplătiţi, nu se schimbă nimic. Singura satisfacţie e să câştigăm punctele din campionat. Mesajele date de fani şi faptul că au venit la hotel ne bucură foarte mult. Aşteptăm un miracol, lăsaţi-mă să cred în Moş Crăciun, nu în ‘proxima semana’. Ar fi minunat ca acest club să nu ajungă la faliment. Nu merită să ajungă aşa. Poate se vor schimba lucrurile mult în bine cu noul stadion”, a declarat Gane la Digisport.

El a vorbit şi despre faultul din ultimul minut. „Am văzut că a fost ceva acolo, dar el a fluierat un fault înainte de acel meleu sau acea căzătură. S-au împins reciproc. De ce să mă pronunţ dacă n-am văzut? Prima repriză am controlat-o, am avut câteva ocazii bune. În repriza a doua, Radu a luat al doilea galben şi am preferat să închidem jocul. Nu a fost un meci spectaculos, dar punctele sunt cele mai importante”, a spus Gane.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Camara, în minutul 7.

FC Argeş: Micle – Tofan, Maric, Leca, Muşat – Prepeliţă (Honciu ’65), Ad. Şerban (Mediop ’82), M. Colli – Grecu (Năstăsie ’46), Malele, Blejdea (Drăghici ’55). Antrenor: Eduard Augustin.

Dinamo: Mejias – Sorescu, Bejan, R. Grigore, A. Radu – Răuţă, P. Anton (Achim ’84) – Camara, Măgureanu (Gueye ’46), Fabbrini – Nemec (Garcia ’63). Antrenor. Ionel Gane

Cartonaşe galbene: Colli ’38, Prepeliţă ’43, Drăghici ’67, Năstăsie ’69 / Bejan ’11, Camara ’39, Radu ’41, ’58, Mejias ’90+3

Cartonaş roşu. Radu ’58