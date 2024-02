Superliga. Dinamo a învins Farul Constanța cu 2-0

Dinamo Bucureşti a dispus luni seara, în deplasare, scor 2-0, de echipa campioană a României, Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 25-a a Superligii. Dinamo a deschis scorul în minutul 29, prin Velkovski, care a deviat cu capul o centrare a lui Pavicic.

Dinamo a învins Farul Constanța

Imediat după pauză acelaşi Pavicic a pasat pentru Denis Politic, care a înscris pentru 2-0 în minutul 48. Gazdele au trecut pe lângă gol în minutul 67, când Larie a trimis în bară, iar Dinamo se putea desprinde la trei goluri în minutul 74, prin Amzăr. Scorul final a fost 2-0.

Aflată la primul succes după trei înfrângeri consecutive, echipa lui Kopic are 19 puncte şi, deşi este pe ultimul loc al clasamentului, a egalat la puncte pe FC Botoşani. Farul Constanţa este pe locul 5, cu 37 de puncte.

Echipele de start

FARUL: Buzbuchi – K. Boli (C. Ganea 46), Larie, M. Popescu – Dussaut (D. Queiros 69), Nedelcu (I. Cojocaru 57), Grameni, D. Kiki – R. Deaconu (Vînă 57), Rivaldinho, Budescu (Andronache 80). ANTRENOR: Gheorghe Hagi

DINAMO: Golubovic – Patriche, Velkovski, Homawoo – Moura, Gnahore, Pavicic (A. Bani 81), Borduşanu (Amzăr 69) – Milanov (D. Iglesias 55), Hakim Abdallah (Goncalo Gregorio 81), Politic (N. Roşu 69). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Larie 78

Arbitri: Marcel Bîrsan – Vasile Marinescu, Romică Bîrdeş – Ovidiu Robu

Arbitri VAR: Viorel Flueran – Cristina Trandafir

Observator: Dan Victor Berbecaru

Cum a sărbătorit Dinamo

Fotbaliștii au scandat alături de ultrași preț de aproximativ cinci minute. „Nu mai e mult și vom învia”. Antrenorul „câinilor” a declarat că este mândru de jucătorii lui și că merită un destin mult mai bun.

„Sunt mândru de jucători mei și de fanii noștri! Am mai avut momente bune în meciurile precedente, dar n-am avut stabilitate defensivă. Am adus jucători cu meciuri în Franța, Italia, și am arătat mai bine, inclusiv în atac. Am avut posesie, am văzut multe lucruri bune azi. Am vorbit mult cu jucătorii și le-am zis că acest club este special, merită un destin mult mai bun”, a spus Zeljko Kopic, antrenor Dinamo.