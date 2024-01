Dinamo a început anul cu un eșec, la Petrolul. „Câinii”, șanse minime de salvare

Dinamo Bucureşti a fost învinsă de Petrolul Ploiești, cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost marcat de brazilianul Jair (80). Petrolul a primit un penalty (41), după o intervenţie a lui Răzvan Patriche asupra lui Alexandru Musi, dar arbitrul a revenit asupra deciziei după vizionarea reluărilor video.

Dinamo, eșec la Petrolul, echipa din Ștefan cel Mare nu se poate ridica din zona retrogradării

Petrolul venea după patru etape fără victorie, două egaluri şi două eşecuri. Dinamo venea după două victorii fără gol primit. Echipa din Ștefan cel Mare este penultima în clasament (locul 15) cu 16 puncte.

În tur, scorul a fost egal, 1-1.

FC Petrolul Ploieşti – FC Dinamo Bucureşti 1-0 (0-0), Stadion ”Ilie Oană” – Ploieşti

A marcat: Jair da Silva Tavares (80).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Stelian Slabu (Braşov); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti)

Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) – CCA, Marin Petrache (Săbăreni/Giurgiu) – LPF

sursa: Agerpres

Fostul internațional Florin Prunea a remarcat că echipa din Ștefan cel Mare a jucat extrem de slab la Ploiești nu putea să emită pretenții la câștigarea vreunui punct.

„Cred că e cel mai slab meci făcut de Dinamo în acest sezon. N-o să înțeleg niciodată schimbările pe care le-a făcut antrenorul lui Dinamo.

Îl bagi pe băiatul ăsta, n-am nimic cu el, cum îl cheamă? Gnahore… Săracul, ce chinuială… Eu niciodată n-am văzut-o pe Dinamo atât de slabă”, a afirmat Prunea la Digi Sport.

Antrenorul dinamovist: „Trebuie să adunăm puncte”

„Jucătorii au dat totul, nu pot să mă leg de intensitate, dedicare, dar când nu creezi nimic în ultima treime nu ai cum să dai gol și să obții rezultate.

Am avut controlul. Pavicic a jucat foarte bine în prima repriză. Am făcut câteva greșeli, dar am arătat un joc solid în mare parte. Cred 100% în Irimia, e viitorul fotbalului românesc, al lui Dinamo și am vrut să-i dau șansa unui jucător cu foarte mare potențial.

Pavicic deja s-a adaptat, deși a venit abia acum trei zile. Eddy a venit acum două zile și trebuie să vedem cum se vor prezenta în fiecare zi. Trebuie să avem opțiuni. Trebuie să continuăm să jucăm și mai bine. Calendarul e aglomerat, dar trebuie să luptăm. Felicitări Petrolului. Nu contează cu cine jucăm, trebuie să adunăm puncte”, a spus Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo.