Sport Din State, cu România în suflet! Luca Achimi s-a întors cu dorința de a performa în baschet







Despre Luca Achimi, în vârstă de aproape 16 ani, chiar mama sa spune că este cel mai mare iubitor de România pe care l-a întâlnit vreodată. El s-a născut în Statele Unite, părinții acestuia emigraseră deja acolo. Iar tatăl său, fost sportiv de performanță, i-a insuflat încă de mic acest drag de sport, l-a introdus în acest stil de viață.

„Am vizitat România în fiecare an pe timpul verii. Mi-a plăcut atât de mult încât am vrut să mă mut aici, să încep o viață în România”, spune Luca. Iar părinții au fost deschiși la dorința lui. Astfel, din luna iunie a acestui an, familia s-a mutat înapoi în țară, lângă București, pentru Luca.

Tânărului sportiv i s-a dat șansa de către Paul Helcioiu, managerul echipelor de baschet ale Rapidului, să se înscrie în echipa de baschet de la Liga Națională CS Rapid București. Căci vrea să meargă mai departe cu sportul, marea sa pasiune.

Luca Achimi și visul românesc

Pentru Luca Achimi este important acum să ajungă să facă o carieră frumoasă în această direcție și chiar, de ce nu, să poată face o schimbare. A ajuns în România dintr-un mediu diferit, din Statele Unite. Și chiar el spune că sportul este tratat diferit peste Ocean. „În SUA, lucrurile stau diferit, sportul este văzut altfel de către oameni, chiar de la vârste mici. Toți copiii, mai ales băieții cu care am jucat, am interacționat până acum, vor să facă un sport, doresc să ajungă mari sportivi”, povestește Luca. „În România nu este chiar așa”.

„Visul meu cel mai mare este să aduc în România această iubire față de sport. Vreau să ajung un mare baschetbalist român, cea mai bună versiune a mea. Și să insuflu și celor mai mici decât mine, dar nu numai, pasiunea aceasta. Mi-ar plăcea ca și în România sportul să fie ceva mare, să reprezinte mai mult decât reprezintă astăzi”, spune tânărul.

Chiar și așa, Luca Achimi spune că a urmărit cu drag, atunci când a avut ocazia, performanțele sportivilor români. S-a bucurat tare mult când a aflat că David Popovici a obținut medalia de aur la înot la Jocurile Olimpice de la Paris. A fost atent la Campionatul European și reușitele echipei naționale l-au încântat foarte mult.

Povestea sportului, prin ochii lui Luca

Luca Achimi a început încă de la patru ani să practice sport, atunci când ai săi părinți l-au înscris la fotbal. Și mult timp a dorit să ajungă un fotbalist important, inspirat de tatăl său, fost jucător profesionist din România. Dar, pe timpul pandemiei, Luca povestește că a dorit să încerce și alte sporturi, printre care tenis, echitație, box, dar a rămas la baschet. Și este tare bucuros cu decizia luată acum trei ani de zile.

„Pot spune că prefer sporturile de echipă. Le văd mai potrivite pentru mine. Îmi place să joc alături de coechipieri, să socializez cu ei, să-mi fac și prieteni prin sport”, adaugă Luca. „Și chiar de abia aștept să-mi întâlnesc noii colegi din echipă”. El va începe în paralel și școală, prima dată în România și spune că va face tot posibilul să aibă rezultate cât mai bune atât la sport, cât și la învățătură.

Iar acum, pentru cei mai mici decât el, tânărul sportiv are următorul sfat: „Nu contează părerea altora, contează să știi că tu poți, să ai încredere în tine. Trebuie să încerci să faci ceea ce îți face plăcere”.