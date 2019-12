Manager la un hotel din Roma, Burdușa este un liberal convins, membru al organizației PNL Diaspora. „Astăzi am primit o veste pe care am onoarea s-o împărtăşesc cu voi: am fost numit secretar de stat la Departamentul Românilor de Pretutindeni din cadrul Guvernului României. Mulţumesc domnului premier Ludovic Orban pentru această nominalizare, este o propunere care mă onorează şi mă responsabilizează în acelaşi timp, pe care am acceptat-o fără ezitare”, a scris Ovidiu Burdușa pe Facebook.

Povestea de viață a noului secretar de stat se aseamănă cu aceea a milioanelor de români plecați în străinătate. Chiar Burdușa spune că „am început de jos, foarte de jos, ca mulţi dintre concetăţenii noştri nevoiţi să-şi caute un rost departe de ţară”.

Munca în străinătate nu a fost ușoară, din contră, însă seriozitatea și perseverența i-au adus satisfacții. „A fost greu, dar am reuşit să depăşesc dificultăţile vieţii printre străini, iar cu timpul am simţit că a meritat acest sacrificiu. La Roma, m-am realizat profesional, aici s-au născut copiii mei şi tot aici m-am maturizat pe toate planurile, inclusiv pe tărâmul greu-încercat al afacerilor”, zice liberalul Burdușa, preluat de gazetaromaneasca.com.

Ovidiu Burdușa este primul român din diasporă ales consilier județean în țară. S-a întâmplat la scrutinul din 2016. „În ultimii ani, am vrut să întorc ţării mele o parte din experienţa dobândită în Europa. De aceea, m-am decis să mă implic în schimbarea de acasă, candidând pentru un post de consilier judeţean în Vrancea, în 2016. Astfel, am devenit primul român din Diaspora ales într-un Consiliu Judeţean în ţară şi mi-am luat misiunea foarte în serios. Am făcut naveta între Roma şi Focşani, pe cont propriu, şi chiar dacă a fost dificil, m-am bucurat mereu că pot fi alături de colegii mei din PNL în încercarea de a aduce un suflu nou în politica din ţară, pentru mai binele vrâncenilor de acasă şi de peste graniţe”.

