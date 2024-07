Monden Din ce face bani fata lui Carmen Harra. Alexandra a moștenit talentul mamei sale







Alexandra este fata lui Carmen Harra din căsătoria acesteia cu Virgil Nicodivi. Cum mama s-a descurcat de minune în America, nici fiica nu putea să fie mai prejos. Comparată ocazional cu celebra Kim Kardashian, Alexandra a făcut o carieră din consilierea reelațiilor de cuplu. De altfel, și ea a scris o carte care se numește ”Committed” și pe care chiar mama ei a coordonat-o.

De asemenea, Alexandra colaborează cu celebra publicație Huffington Post. „Alexandra a avut acces la poveștile a mii de oameni și a învățat, direct, tehnici de terapie și de consiliere”, a explicat Carmen Harra la o emisiune televizată.

Fata lui Carmen Harra, editorialistă la Hiffington Post

”Așa că gestionează afacerea familiei și, la rândul ei, le oferă clienților îndrumare de specialitate. Alexandra își dorește să le ajute pe tinerele femei să-și descopere valoarea și drumul în viață. Este editorialist la Huffington Post, RelationshipHeadquarters.com și la alte publicații de specialitate.

Este coautoarea cărții The Karma Queens Guide to Relationships, iar cea mai nouă carte pe care a scris-o împreună cu mama ei, Committed: Finding Love and Loyalty, se bucură deja de succes peste Ocean”, potrivit presei americane. Alexandra este căsătorită și are o fetiță, Alexandrina. Mama ei, Carmen, consideră că cea mică este o reîncarnare a mamei sale.

Carmen Harra, ipoteză șocantă despre nepoata ei

Asta pentru că ziua în care s-a aflat că fata ei este însărcinată coincide cu cea în care a și-a pierdut mama. „Eu am o relație specială cu acest copil. Cred că este încarnarea mamei mele. Alexandra a aflat că este gravidă chiar în ziua și luna în care a murit mama mea. Eu am știut că va fi o fetiță și am spus că o să o numim Alexandrina, acesta era numele mamei mele.

Cum crește mai măricică, începe să mi se confirme că, într-adevăr, este mama mea, care a venit înapoi. Există posibilitatea ca un suflet să vină înapoi în corpul fizic”, a spus Carmen Harra la o emisiune televizată.