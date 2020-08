Problemele multiple cauzate de pandemia de coronavirus s-au răsfrânt profund și asupra cântăreților din România, care au rămas fără activitate, în lipsa concertelor. Despre aceste necazuri, care au dus la o criză financiară a vorbit și Claudia Pavel (35 de ani), cunoscută sub numele de „Cream”. Fostă componentă a trupei Candy, ea s-a relansat și a avut succes după detrămarea formației.

Ea a povestit ce a făcut în ultimele luni, în timpul pandemiei, și a dat de înțeles că este îngrijorată de viitorul muzical.

„În perioada stării de urgență am stat acasă, am respectat toate regulile, în lockdown nu am ieșit 2 luni din casă, după care când ne-au dat drumul primul lucru pe care l-am făcut a fost să venim la mare, la mama și la tata, pentru că nu îi văzusem de 5 luni.

Apoi am început să merg ușor-ușor la studio, să trag mai multe piese. Săptămâna trecută am filmat două videoclipuri, probabil că în toamnă le voi da drumul până la urmă, pentru că acum toată luna august sunt ocupată cu Vaporașul muzical, un proiect de care sunt foarte mândră, de altfel, și pe care mi-am dorit foarte mult să îl fac, pentru că eu sunt ceea ce sunt astăzi datorită familiei mele, dar și a comunității, și a faptului că am fost educată și crescută aici de profesori minunați”, a spus Claudia Pavel pentru Click.

De asemenea, ea nu exclude să se reorienteze profesional, dacă situația o va impune. „Este, într-adevăr, o perioadă foarte ciudată pentru industria muzicală, am auzit foarte mulți artiști plângându-se, nu prea avem niciunul dintre noi concerte. (…) Am înregistrat deja suficiente piese, așa că nu cred că mai ajung în studio luna aceasta, dar nu știe nimeni ce vremuri or să mai fie pentru industria noastră muzicală. Vom vedea!

Eu sunt de mai mult de 20 de ani pe piață și au fost perioade bune, foarte bune, extraordinar de bune, altele mai proaste, așa este și muzica și viața artiștilor, cu suișuri și coborâșuri. Atunci când ai o carieră atât de lungă este clar că sunt în acest business din cele mai frumoase motive și anume dragostea pentru muzică.

Și asta o să continui să fac, chiar dacă va trebui să încerc să fac și altceva, din motive financiare, dar în principiu muzica rămâne pentru mine prima dragoste.”