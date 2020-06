Mai întâi, și-au trimis trepădușii la toate posturile de televiziune să justifice absurdul: de ce este vital pentru guvernul PNL să continue tunurile din bani publici, fără lictație. Au zis că doar așa pot salva vieți, furând! Vorbesc despre oameni, dar le sticlesc ochii gândindu-se numai la bani. În cinismul lor fără margini, și-au salvat doar cifrele de afaceri ale firmelor de partid, fiindcă măștile pentru cei nevoiași, de exemplu, nici acum n-au fost în stare să le trimită.

Concluzia numărul 1: Sunt în stare să ne țină în restricții tot anul fiindcă îi interesează doar îmbogățirea personală în pandemie. Prin urmare, vom scoate din starea de alertă orice combinații dubioase, netransparente, cu banii românilor.

Apoi, am aflat cu stupoare că au o listă de relaxare ce începe cu deschiderea sălilor de păcănele și a cazinourilor. Știam că i-au păcălit pe antreprenorii din turism și HORECA, lăsându-i să investească degeaba, în speranța redeschiderii parțiale a restaurantelor din 15 iunie, dar să ai atâta tupeu încât să te preocupe soarta jocurilor de noroc când economia trage să moară, asta nu mi-am putut imagina! Am intrat pe internet și – jackpot: premierul are un consilier care, curată coincidență, vine chiar din industria păcănelelor. Conflict de interese mai flagrant, scandal mai mare în plină pandemie, situație mai clară care să te ducă la DNA greu de găsit!

Concluzia numărul 2: Relansarea economică a țării nu-i interesează, de aceea PSD a depus lege pentru susținerea domeniului HORECA și va continua să facă la fel pentru toate sectoarele afectate de pandemie.

Weekendul acesta am urmărit cu atenție ce face PNL cu spitalele și cum pregătesc creșele și grădinițele. M-am lămurit când l-am auzit pe Orban la televizor spunându-le bolnavilor umiliți la cozi în fața spitalelor că nici n-a existat așa ceva. Omul trăiește în lumea sa imaginară din Palatul Victoria, plăsmuită din fum de trabuc și arome licoroase. Am mai văzut-o pe ministrul Educației bătându-și joc de părinții care se pregăteau să-și trimită de luni dimineață copiii la gradinițe și afterschool-uri, dându-le la loc comanda duminică după prânz. Iar bomboana pe colivă a fost ministrul Sănătății care a inventat cu seninătate restricții în Franța pentru a justifica noua stare de alertă de 30 de zile, pe care vor să ne-o bage pe gât. Au ajuns să-i falsifice și cuvintele lui Macron, care tocmai anunțase noi măsuri de relaxare! Oricum, Nelu Tătaru este doar un biet epigon de-al președintelui Iohannis, deschizător de drumuri în materie de fake-newsuri europene folosite ca argument public pentru starea de urgență.

Concluzia numărul 3: N-au vreo reținere în a umili copii, părinți sau bolnavi și a contraface grosolan realitatea, doar ca să ascundă un mod de administrare a țării tot mai strâmb și mai inuman. Vom continua să luptăm pentru ca românii să aibă dreptul la sănătate și educație, la alocații și pensii mărite!

Oricât de mult vor manipula, vor instiga la ură și vor amenința, răspunsul este unul singur: nu le vom vota aberanta stare de alertă! Atunci când vor binevoi să trimită hotărârea de guvern Parlamentului, PSD va susține doar acele măsuri de tranziție către starea de normalitate. Doar acele măsuri necesare protejării sănătății populației și nimic mai mult. Și nu 30 de zile așa cum vrea Guvernul, ci pe o perioadă de doar 15 zile. Românii nu mai trebuie să fie furați și mințiti pe față. Vom vota pentru o țară în care păcănelele nu sunt mai presus de biserici și teatre. Vom vota astfel încât cetățenii țării să nu mai trăiască “zile ale prostiei”, în care oamenii responsabili să se trezească în mijlocul unui coșmar fără reguli.

PS: Oricât ar dori ei să ascundă, România merge cu viteză spre un dezastru economic, sub o guvernare diletantă supravegheată de un președinte lipsit de empatie față de popor, pe care l-aș întreba, simplu: Ce credeți, domnule Iohannis, guvernanții dvs sunt ”precauți” sau doar ”proști”?!