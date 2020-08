Traian Băsescu are o dilemă greu de rezolvat. Va candida sau nu la Primăria Capitalei este o întrebare la care trebuie să dea un răspuns urgent. Din start vreau să precizez că am văzut rezultatele sondajului-fulger realizat de PMP pentru a lămuri această problemă. Însă nu le pot face publice, întrucât așa am promis celui care mi le-a arătat. Ca atare analiză de față va fi realizată ținând cont de ambele variante.

Ce se va întâmpla în cazul în care Traian Băsescu va decide să candideze?

În primul rând va lua voturi din bazinul lui Nicușor Dan și îi va da o șansă în plus Gabrielei Firea, actualul primar al Capitalei. În al doilea rând este de presupus că scorul Partidului Mișcarea Populară va crește, votul din București reprezentând cam 10 la sută din ponderea votului pe țară. Adică un scor de 10 la sută în București ar reprezenta un plus de 1 % pe țară. În condițiile în care Partidul Mișcarea Populară se află la limita pragul electoral acest unu la sută ar putea să fie procentul de aur.

Dar dacă nu va candida Traian Băsescu ce se va întâmpla cu alegerile la Primăria Capitalei.

Bătălia între Gabriela Firea și Nicușor Dan este la această oră extrem de echilibrată, dar apariția unor noi candidați va conta enorm. De exemplu să presupunem că Partidul Mișcarea Populară îl va propune pe Eugen Tomac ca și candidat la Primărie. Nu va lua același scor ca și Traian Băsescu, dar cele 6-7 % pe care le obține vor pleca din zona Dreptei, la fel cum doctorul Sârbu, candidatul propus de Pro România, va lua un procent asemănător din zona Stângii. Cu alte cuvinte, fără Traian Băsescu bătălia va fi mult mai echilibrată, iar Dreapta ar avea o șansă în plus.

Însă așa cum spuneam mai sus dilema lui Traian Băsescu este aceea legată de viitorul PMP și mai puțin de viitorul dreptei politice. La acest lucru ar fi trebuit să gândească Nicușor Dan, Ludovic Orban, Dan Barna și toți strategii care au decis să ignore partidul lui Traian Băsescu și pe toți cei care se revendică la una din puținele doctrine politice postdecembriste: BĂSISM.

Dumneavoastră ce l-ați sfătui pe Traian Băsescu să facă? Promit ca toate sugestiile interesante să ajungă la fostul președinte.