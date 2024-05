Social Digi, acord pentru a cumpăra Telekom România. Va rămâne operator independent







Digi Communications a semnat un acord preliminar pentru achiziționarea companiei Telekom România Mobile Communications, prin intermediul unei entități în care Digi deține o participație majoritară și grupul Clever Media, controlat de Adrian Tomșa, deține o participație minoritară.

„Acorduri încheiate de Digi Romania S.A. (denumită anterior RCS & RDS S.A.), filiala din România a Societății. Societatea informează piața că, în data de 27 mai 2024, Digi Romania S.A. („Digi”) a încheiat un acord de principiu privind principalii termeni și condiții pentru achiziționarea de către West Network Invest S.R.L, un vehicul investițional deținut majoritar de către Digi și minoritar de către grupul Clever Media, a unei dețineri de 99,9999994% din capitalul social al Telekom Romania Mobile Communications S.A. („Telekom Romania Mobile”) de la Hellenic Telecommunications Organization S.A. („Tranzacția”)”, se arată într-un anunț publicat la Bursă.

Digi a impus condiții pentru tranzacția finală

Digi anunță că finalizarea tranzacției este supusă mai multor aspecte, inclusiv finalizarea analizei de due diligence, obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și finalizarea și semnarea documentației legate de tranzacție.

Potrivit înțelegerii dintre acționarii West Network Invest S.R.L., în ipoteza în care Tranzacția va fi finalizată, Telekom Romania Mobile va continua să activeze pe piață ca operator independent de telecomunicații.

Conform comunicatului, Digi deține o participație majoritară în compania West Network Invest. Cu toate acestea, informațiile disponibile pe platforma Termene.ro arată că 75% din companie sunt deținute de Adrian Tomșa, iar 25% sunt deținute de RCS RDS SA (DIGI COMMUNICATIONS N.V. fiind asociat indirect cu 23,39%).

Înființată acum 10 ani, Telekom România nu a înregistrat niciodată venituri, raportând doar pierderi între câteva sute și câteva mii de lei. De asemenea, în prezent, nu are angajați raportați.

Consiliul concurenței analizează cu atenție achiziția Telekom România

Conform informațiilor Economedia, Consiliul Concurenței nu a primit încă o notificare referitoare la tranzacție, dar se așteaptă să o primească în săptămânile următoare. Tranzacția necesită și o decizie de securitate națională.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a afirmat de curând că instituția este interesată să afle proveniența fondurilor folosite pentru achiziționarea companiei de telecomunicații Telekom România.

„2024 se anunţă un an mai complicat din punct de vedere al fuziunilor. Avem de gestionat posibila vânzare a Telekomului, al patrulea operator de telefonie mobilă din ţară. Trebuie să vedem dacă rămânem cu patru sau va fi preluat de unul dintre cei existenţi. E o operaţiune care nu s-a realizat în 2023, a fost blocată pe securitate naţională. Vedem dacă vom reuşi anul acesta să ajungem la o formulă sau dacă ne propun, vânzătorul şi cumpărătorul, o formulă care e acceptabilă şi din punct de vedere concurenţial şi din punct de vedere al securităţii naţionale”, a declarat, marţi, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

Totodată a precizat că Consiliul Concurenței analizează „dacă e viabil acest al patrulea jucător, pentru că am prefera să rămână patru jucători. Trebuie să vedem care e planul de faceri, care este capacitatea investitorului de a asigura funcționarea Telekom, care nu merge grozav, nu este o firmă înfloritoare. Ne uităm dacă cineva vrea să o țină în viață, are capacitatea și are banii să îi asigure funcționarea până când se stabilizează”.

Un alt aspect de care Consiliul Concurenței va ține cont este proveniența banilor și analiza ulterioară.