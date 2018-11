Diego Armando Maradona, amintiri DUREROASE despre droguri: „Nu mă mai puteam mișca pe teren”

Într-o emisiune difuzată de ESPN, Diego Armando Maradona a vorbit despre dependența de droguri. Argentinianul a dialogat cu Julio Cesar Chavez





Diego Armando Maradona și mexicanul Julio Cesar Chavez, fost mare boxer, au vorbit despre dependența de droguri. Ambii au avut mari probleme cu stupefiantele atunci când scriau istorie în sport.

„Nu consumam droguri pentru a-mi îmbunătăți randamentul, ci pentru a-mi face rău mie însumi. Nu mă mai puteam mișca pe teren din cauza drogurilor, de-a lungul săptămânii nu mă mai puteam antrena. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că acum mă trezesc fără probleme dimineața, pot să dorm bine noaptea și să muncesc în liniște, fără nicio problemă.

„Mă bucur că mi-am revenit, a trebuit să lupt contra dependenței, dar și contra doctorilor, lor nu le convine să te recuperezi. Așa au mai mult timp pacienți. Sunt cel mai mare rău", a spus Maradona.

Am aflat ce e eșecul din cauza dependenței de droguri și de alcool. Trebuie să recunosc că am fost în acest infern, dar, din fericire, am reușit să ies de acolo. Crezi că dacă eu și Diego nu ne-am fi drogat nu am fi fost și mai buni”, a afirmat și Chavez.

Pagina 1 din 1