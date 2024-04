Monden Diana Șoșoacă, ironizată de „blonda lui Silvestru”: „Tu, 136 kg în viu. Eu, frumoasă, deșteaptă, sexi”







Diana Șoșoacă a fost pusă la punct de presupusa amantă a soțului ei. Așadar, scandalul dintre cei doi nu se va termina curând, mai ales că a intervenit si „blonda lui Silvestru”. Mai exact, femeia alături de care a fost surprins Silvestru Șoșoacă a ieșit la atac. Elena Valentina Cioancă, are 38 de ani și este președintele formațiunii Uniunea Familiei Românești.

Diana Șoșoacă, pusă la punct de „blonda lui Silvestru”

În urmă cu câteva zile, Silvestru Șoșoacă a fost prins alături de o blondă misterioasă. După publicarea imaginilor, Diana Șoșoacă a reacționat dur a adresa celor doi. Dar nici „blonda lui Silvestru” nu s-a lăsat mai prejos și a început o serie de atacuri. Iar o parte dintre postări au fost redistribuite și de Silvestru Șoșoacă.

Elena Cioancă o contrazice pe Diana Șoșoacă și spune că este „amanta care nu exista sau exista doar în minți bolnave. Psihiatria se audeeee???”.

„Dianino eu am, ce tu nu ai. Fii atentă: Tu: grasă, 136 kg în viu, cu partid construit de soț, urâtă, mincinoasă, frustrată, PETROMUL, NĂSTASE, DIJMĂRESCU.

EU: frumoasă, deșteaptă, sexi, empatică, slăbuta, numai bună de măritat, cu partid construit pe forțe proprii. Nu am vândut PETROMUL, nu am fost în guvernul Năstase, nu am fost în nicio funcție a statului român. Nu am mama mare masoancă în clubul celor 33 din Franța, Bilderberg, stăpânii lumii, nu am admiratori care sa îmi pupe pozele, poate unii care îmi pupa doar mâinile în semn de respect la cele mai înalte întâlniri politice”, a scrie Elena Cioancă.

Nu umblu pe stradă cu interlopi așa cum faci tu

Elena Cioancă a mai spus că spre deosebire de Diana Șoșoacă „nu umblă cu hoți de portofele de pe la Bruxelles”.

„Nu am păpat banii fraierilor de romani, făcând circ în Parlamentul Romaniei – Camera Deputaților pe bani publici. Nu mi-am dat soțul afară din casă, nu l-am scos din partid, nu umblu cu Țuțurici nopțile pe străzi, nu merg în cluburi de manele cu Țuțurici și nu umblu pe stradă cu interlopi așa cum faci tu…. Nu umblu cu hoți de portofele de pe la Bruxelles, nu ți-am furat soțul. Tu singură l-ai mazilit și acum te plângi că umblă cu blonde pe stradă. Ești geloasa, ai probleme mari ?”, mai scrie Elena Cioancă.

Elena Cioancă este în politică de mai mulți ani. În 2012, pentru o scurtă vreme a fost vicepreședinte al organizației de Bistrița a partidului Forța Civică, condus de Mihai Răzvan Ungureanu, care ulterior a ajuns premier și șef al SIE. La acea vreme, presa o denumise ”blonda lui MRU”.

Cum a motivat Silvestru Şoşoacă întâlnirea cu Elena

Silvestru Şoşoacă a declarat că s-a întâlnit cu Elena Cioancă în scop politic după ce a depus actele de divorț.

„M-am întâlnit în scop politic chiar dacă era o ora mai tarzie, după ce am depus actul de divorț. Diana lovește tot ceea ce nu poate atinge, și-a lovit partidul și l-a căpușat cu personaje care dansează în pielea goală, violatori de minore… este groaznic. Majoritatea oamenilor cu creier vor veni de partea mea, e normal să ma blocheze. Voiam să fie o mișcare politica, real naționalistă, nu mai vad asta”, a spus Silvestru Şoşoacă la RTV.