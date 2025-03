Politica Diana Șoșoacă i-a scris și lui Putin: Poporul român vă este frate







Diana Șoșoacă, reprezentanta Partidului S.O.S. România, i-a adresat o scrisoare oficială lui Vladimir Putin. În document, europarlamentarul afirmă că poporul român își dorește pace și susține că actuala conducere a țării „nu reprezintă voința reală a cetățenilor”.

Diana Șoșoacă, scrisoare pentru Putin

În scrisoarea adresată lui Vladimir Putin, Diana Șoșoacă își arată nemulțumirea privind invalidarea candidaturii sale.

Reprezentanta SOS România susține că a fost exclusă din cursa alegerilor de „sistemul globalist”, după ce ar fi luptat pentru neutralitatea țării.

„Vă transmit pe această cale dorința de pace a poporului român, în calitatea mea de candidat la alegerile prezidențiale din România, respins de două ori de sistemul globalist pentru că am promovat pacea și neutralitatea pentru România, pentru că am criticat politicile ofensive ale UE și ale NATO care ne împing spre al treilea război mondial și pentru că am vizitat Ambasada Rusiei la București pentru a transmite mesaje de pace din partea românilor care nu doresc să fie împinși în război de o clasă politică trădătoare”, explică Șoșoacă.

Acuzații la adresa UE

Potrivit europarlamentarului, NATO și UE „împing România spre un conflict cu Rusia”. Mai mult, șefa SOS România a subliniat că dictatura adevărată ar fi la Bruxelles.

Ea îi solicită lui Vladimir Putin să ignore acțiunile guvernului de la București, menționând că acesta este „ilegitim” și ar fi controlat de „Bruxelles-ului globalist”.

„Trebuie să știți doar că clasa politică aflată la putere nu reprezintă voința poporului român și nici nu este un partener legitim de discuții, chiar dacă ocupă în mod fraudulos pozițiile de decizie în statul român, pe care și le apără falsificând alegerile și interzicându-mi candidatura”, arată europarlamentarul.

Șoșoacă l-a lăudat pe liderul rus și a subliniat că poporul român „îi este frate”.

„Îmi iubesc poporul şi ţara şi vreau binele României, aşa cum şi Dvs. vă iubiţi ţara şi poporul şi vreţi ce e mai bine pentru Rusia.

(…) În numele poporului român care vă este frate întru credinţa ortodoxă vă îndemn să nu luaţi în considerare gesturile inamice lansate de conducerea ilegitimă a României sub apanajul UE pentru că nu reprezintă voinţa poporului român căruia i s-a interzis să îşi aleagă o conducere suveranistă”, a mai scris ea.

În plus, europarlamentarul a menționat că Rusia și România ar putea avea o relație „de respect reciproc”.

„Cred că putem construi o relaţie de respect reciproc şi de cooperare diplomatică, economică şi culturală între cele două ţări”, a explicat ea.

Șoșoacă a subliniat că „dacă UE vrea război, nu are decât să îi trimită în prima linie pe comisarii şi pe parlamentarii europeni care votează în acest sens. Noi, poporul român, ne afirmăm dorinţa de pace şi de încheiere a conflictului prin negocieri”.

Diana Șoșoacă, despre revendicarea teritoriilor din Ucraina

În rândurile adresate liderului de la Kremlin, Șoșoacă susține că România își poate revendica anumite „teritorii deținute ilegal de Ucraina prin injustul pact Ribbentrop-Molotov”. Europarlamentarul solicită sprijinul Moscovei în acest sens.

„Avem teritorii românești deținute ilegal de Ucraina prin injustul pact Ribbentrop-Molotov care a fost denunțat și de aceea avem dreptul să ne apărăm românii din acele teritorii pe care le vrem înapoi”, a adăugat ea.

Mai mult, europarlamentarul l-a asigurat pe Putin că susține „eliberarea românilor din Republica Moldova”, explicând că Maia Sandu este sub„dictatura soroșiștă”. Mai mult, președinta Republicii Moldova este acuzată o că îi „persecută și discriminează” pe cetățeni.

Apel către Trump

După ce Biroul Electoral Central i-a respins candidatura, Diana Șoșoacă i-a scris și lui Donald Trump. Reprezentanta SOS România i-a cerut președintelui american să nu recunoască alegerile din România.

Mai mult, europarlamentarul a anunțat că va depune plângere penală împotriva celor de la BEC.

„V-am zis că o să o respingă. (...) Noi nu mai avem o țară, ne-am bătut joc de ea, am lăsat-o în mâna lor. (...) Voi depune iarăși contestație. (...) Voi depune plângere penală împotriva celor de la BEC, împotriva celor de la CCR, acesta este un stat stalinist”, a declarat ea.