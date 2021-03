Senatoarea Diana Șoșoacă transmite că va depune un val de dosare penale împotriva Guvernului. Controversata senatoare susține că recurge la acest gest pentru a îi motiva pe oameni să lupte pentru drepturile lor.

Diana Șoșoacă, val de dosare penale împotriva Guvernului

Într-o postare pe rețele sociale, senatoarea a transmis următorul mesaj: „Vă voi face dosare penale cât nu veți putea duce, vă voi face acțiuni în instanță cât nu veți putea duce, voi ridica poporul ăsta să lupte pentru drepturile și libertățile lui, indiferent de poziția pe care o voi ocupa”, a spus Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă, blocată pe Facebook

Pe data de 25 februarie, senatoarea Diana Șoșoacă a fost blocată pe Facebook. Rețeaua de socializare a blocat contul senatoarei, care nu mai poate posta nimic vreme de 30 de zile, pentru că a jignit un alt utilizator al platformei.

„Am contul blocat de azi dimineață, doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal. Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește. Având în vedere că dânsă mă înjurase inimaginabil și eu am reclamat-o pe ea” , a declarat avocata în direct la Romania TV.

Diana Șoșoacă este un o figură nouă în politica românească. După alegerile din 6 decembrie 2020, aceasta a intrat în Parlament ca senator din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). În luna februarie a fost exclusă din AUR, ea invocând motive financiare. Pe de altă parte, ceilalți membrii au susținut că Șoșoacă nu a avut un comportament corespunzător strategiei partidului nici în parlament, nici în spațiul public.

În ultimele luni, ea s-a remarcat prin mesajele acide împotriva măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19.

Diana Șoșoacă este o luptătoare împotriva purtării măștii. Ea a refuzat să se testeze pentru COVID-19 chiar și înainte de consultările de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. A spus că „respinge categoric să se facă teste pe ea”.