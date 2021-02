Diana Șoșoacă, compătimită de Donald Trump, fost președinte al SUA, după excluderea din AUR. Este vorba despre o glumă care a făcut furori pe rețele de socializare în ultimele 24 de ore. Și care a atras mii de reacții și comentarii. Donald Trump „i-a transmis” un mesaj senatoarei, după ce a fost exilată de foștii colegi de partid.

Diana Șoșoacă „a intrat” în vizorul lui Donald Trump

„Sad to read about Mrs. Sosoaca exclusion. It’s a HUGE mistake” (n.r. – Sunt trist să citesc despre excluderea doamnei Șoșoacă. E o greșeală uriașă”. Este mesajul pe care Donald Trump l-a postat pe contul de Twitter. Bineînțeles, este vorba despre o farsă a unui internaut. În prezent, fostul lider de la Casa Albă are contul suspendat pe această rețea de socializare. Subiectul a fost aprig disputat. Decizia a fost luată de cei de la Twitter după evenimentele anarhice petrecute la Capitoliu.

Diana Șoșoacă a aflat de acest mesaj „venit” de la politicianul republican. Și l-a promovat pe contul de Facebook. Nu se știe dacă a făcut-o în glumă sau l-a luat în serios. „MULȚUMESC, domnule. PREȘEDINTE!” A fost mesajul postat de Diana Șoșoacă la poza cu afirmațiile lui Donald Trump. Totuși, ea îi mulțumește unei persoane care o felicită pentru că a intrat în atenția ex-președintelui din SUA.

Iată câteva dintre comentariile primite de Diana Șoșoacă

„Felicitari, doamna senator! Va dati seama, daca si Trump va susține o sa ajungeți departe, cine stie, poate chiar pana la Casa Alba!”

„Felicitari domnului Trump pentru ca ia atitudine si nu uita cine i-a fost alături cand era greu, adică doamna care i-a adus multe voturi. Daca nu erau soroșiștii care sa fraudeze alegerile in SUA, la fel cum AUR doar datorită și numai din cauza doamnei Sosoaca castiga alegerile in Romania. Bravo, domnule Trump, bravo!”

„Cine are curajul s-o anunțe ca e o poanta? Nu recomand daca nu aveți diazepam la îndemână. Just in case”