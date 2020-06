Un poliţist din Târgu-Jiu a avut parte de un dialog halucinant cu hoţul care a devenit viral după ce a fost postată întâmplarea sa pe site-ul oficial al Poliţiei Române.

Poliţia Română: „Cum să îți începi prima zi de concediu, ca polițist?

Bogdan, colegul nostru din Târgu-Jiu, a fost trezit la propriu de țipetele unei femei, care, ulterior, s-a dovedit a fi chiar vecina acestuia.

Bogdan povestește: „Imediat am sărit din pat și m-am uitat pe geam, numai să văd cum un individ trăgea de geanta unei femei, pe care, în cele din urmă, a reușit să o smulgă.

Am ieșit repede din casă…ce haine…ce încălțăminte, așa am fugit după el, în pijama.

L-am prins destul de repede, iar replica lui când l-am ajuns din urmă a fost monumentală!

Tâlharul: Sun la poliție!

Bogdan: Pai….sunt polițist!

Tâlharul: De ce? ” La care poliţistul a fost probabil blocat aauzind întrebarea hotului.

Cu așa replică completăm și noi: De meserie!

Bogdan, ești confirmarea zicalei: „Omul potrivit la locul potrivit”! Să ai concediu fain tare și cum spunem noi…fără evenimente! 💪”, a fost povestea simpatică relatată de Poliţia Română pe contul oficial de Facebook.

Postarea a strâns mii de aprecieri şi sute de comentarii. Vă redăm câteva opinii ale internauţilor:

„Salutare si respect Bogdan…un baiat de nota 1000…a fost agent la Constantin Daicoviciu”, altcineva a scris: „Sincer? Prima dată am crezut că el este infractorul ! Concediu plăcut, domnule!”.

Cineva a scris cu mult umor: „Politist in pijama….uniforma in pandemie….BD in actiune, brigada diverse…„. „Acest om merita respectul nostru! Dar gunoiul ăla de polițist care a amenințat și amendat părinții copiilor cu autism din parcul de joacă, ați luat măsuri disciplinare față de el??”

„Bravo esti tare !!! Acum O sa te promoveze la gradul de agent bombardier …..ca la ce poză ti-ai postat zici ca esti din videoclipurile lui Dani Mocanu„, a comentat cineva.