Dialog devastator între Țiriac și Halep: „Nu-mi mai da bună ziua! Vezi-ți de treabă”

Fostul mare tenisman Ion Țiriac a recunoscut că, în ciuda faptului că are au o legătură strânsă de prietenie cu Simona Halep, el nu ezită să o critice pe sportivă. Discuții aprinse între cei doi înainte au avut loc la antrenemente, la US Open și la Wimbledon. „Eu o bruschez din când în când, dar asta e natura mea, nu am cum să mă schimb”, a mărturisit omul de afaceri.