Crima s-a petrecut în ultima perioadă a regimului Ceaușescu, în 1988. Potrivit spuselor sale, totul a început când iubita sa, alături de care lucra într-o fabrică comunistă, l-a pus să semneze niște acte cu probleme. El spune că, deși a înjunghiat-o pe femeie, nu i-a provocat moartea, aceasta venind în urma unui infarct.

„Și pentru că mi-am pus semnătura pe acele acte eram pasibil de 15-20 de pușcărie. Am făcut crima. Îmi asum acest lucru. După ce am aflat de treaba cu actele, m-am dus acasă, ne-am certat și am tăiat-o. Dar lucrurile nu sunt așa cum s-au spus. Cea mai mare lovitură avea patru centimetri, așa cum arată și în raport. Ea s-a speriat și a făcut infarct. Aceasta a fost cauza decesului. Am regretat și regret și acum. Imediat ce am conștientizat, m-am dus și m-am predat. Am fost condamnat la 10 ani de pușcărie. Dacă intram pe actele pe care ea m-a pus să le semnez făceam 25 de ani”, a spus Ioan Burcea, pentru cancan.ro.

Imediat ce a fost închis, soția sa, mama actorului a divorțat, iar după separare doi dintre cei patru copii au rămas la bărbat.

Pe de altă parte, actorul George Burcea, soțul Andreei Bălan, a povestit că tatăl său era un tip extrem de violent și că mama sa a avut foarte mult de suferit din acest motiv. Din acest motiv, el nu a păstrat legătura cu cel ce i-a dat viață, preferând să stea la distanță.

În urmă cu câteva luni, cei doi au aut o tentativă de reconciliere care, însă, a sfțrșit prost. În timpul discuției, Ioan Burcea s-ar fi enervat foarte tare și ar fi sărit cu un cuțit la fiul său, încercând să-l omoare.

George Burcea este actor la Teatrul Național, unde joacă în piesa Biloxi Blues, preluată după unul dintre cele mai mari succese de pe Broadway. El a mai apărut în reclame televizate și a scris două volume de poezie.

