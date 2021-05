Miron Cozma este una dintre cele mai controversate personalități ale României, de după Revoluția din 1989. ”Luceafărul huilei”, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, a condus mineriadele din 1991 și 1999. În emisiunea lui Denise Rifai a spus că nu este adevărat și că opinia publică a fost manipulată. De vină ar fi fost Ion Iliescu, Petre Roman și alți lideri din vremea respectivă.

Miron Cozma: ”Sunt un om sărac!”

Miron Cozma a condus Mineriadele din 1990 și 1999, dar acum a spus că lucrurile nu au stat tocmai așa. În urma acelor mișcări violente, au demisionat guvernele Petre Roman și Radu Vasile. Pentru aceste evenimente violente, a făcut aproape 11 ani de pușcărie.

A fost eliberat în decembrie 2007. Fostul lider al minerilor din Valea Jiului s-a plâns că, după eliberarea sa din închisoare, e un om sărac, ce trăiește cu ajutorul prietenilor, că nu are o casă a lui și nici averi.

”Da. Sunt un om sărac. Când am candidat la Președinția României în 2019 am spus că aveam câștigul 7.000 de lei, dar era câștigul brut, îmi reținea statul jumătate din bani.

Iar 1.497 de lei era pensia mea. În total, luam 3.000 de lei, pentru că restul îmi lua statul. Eu la CEDO (n.red unde Miron Cozma a cerut despăgubiri) am luat 1 euro. Eu nu am avut alte venituri. În anul ăla jumate de închisoare, nu le venea să creadă că eu nu am nimic. Am avut un singur apartament, cumpărat în 94 în Petroșani, și normal l-am lăsat Danei, nevasta mea, și copiilor mei.

Eu nu am avut casă, masă, nimic. Eu nu am avut în București o garsonieră vreodată. Acum, o să dovedesc tuturor cine sunt. Acum, împreună cu fiică-mea o să încep o afacere. La ora asta însă, sunt cu costumul din 1998 pe mine, nu am casă, am stat ba la fostele mele iubite, la prietene. Am stat în Obor la o florăreasă care m-a ținut doi ani și trei luni fără să plătesc nimic”, a spus Miron Cozma.

Miron Cozma stă acum într-o locuință socială

După ce a ieșit din închisoare, având interdicție de a intra în București, Miron Cozma s-a mutat în Voluntari, acolo unde primar este Florentin Pandele, cel despre care se spune că este nașul său de cununie. De altfel, Florentin Pandele a fost cel care l-a ajutat pe Miron Cozma după ce acesta a ieșit din închisoare. Iar fostul lider al minerilor îi este veșnic recunoscător fiindcă altcineva, din lumea în care s-a învârtit, nu l-a ajutat. Nu doar că primarul i-a plătit timp de 1 an și jumătate chiria locuinței într-un cartier din Voluntari, dar l-a și angajat la compania de apă.

Miron Cozma stă acum într-o locuință socială, nu mai lucrează la compania de apă și spune că trăiește doar din pensie.

”Din ce trăiți?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Miron Cozma. ”Din pensie. Pentru că sunt în continuare lider de sindicat din nou. La ora aceasta am pensie de 8.400 de lei, din care statul îmi reține 3.700 de lei și cealaltă jumătate o iau eu”, a răspuns Miron Cozma în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Miron Cozma a povestit și despre copilărie. Tata lui a fost miner și a murit la 44 de ani, într-un accident în mină, a spus el. Mama lui a fost femeie de serviciu, dar mai muncea și pe la casele oamenilor pentru a putea întreține cei trei copii. ”Am locuit într-un container. Dormeam cinci într-un pat.

Ne spălam cu zăpadă. Mai târziu, tatălui i-a fost repartizată o locuință de serviciu, cu două camere. Am dormit cu fratele meu până am terminat facultatea. Am renunțat la studii după trei ani ca să poată fratele meu să facă 5 ani de facultate. Tata a murit la 44 de ani, iar mama când eu aveam 33 de ani. Noi, copiii nu am avut niciodată tort la ziua noastră”, a povestit Miron Cozma.

Miron Cozma despre Mineriade

Bineînțeles, fostul lider al minerilor a fost întrebat despre Mineriade, al cărui personaj central a fost. Miron Cozma a adresat cuvinte dure conducătorilor de atunci, Ion Iliescu, Petre Roman și alți fruntași ai vremii. El a spus că a adus în București doar 1.000 de mineri, iar restul până la 10.000 de ortaci au fost ai altcuiva.

Miron Cozma, următorul președinte al României?

Miron Cozma a anunțat că se gândește foarte serios să candideze la președinția României, cu sau fără voia poporului Român.

„Da! Cu sau fără voia poporului meu am să ajung președintele României. Repet! Eu nu pot să las țara asta pe mâna hoților, iar dacă românii sunt lași, eu sunt greu de învins. Repet! Armata mea cu care am schimbat două guverne, încă trăiește, sunt pensionarii mei.

Nu am candidat la președinție, am spus că în viitor s-ar putea să candidez. În 2014, culmea ironiei, prin lege s-a eliminat din Codul Penal subminarea puterii de stat, dovedindu-se că este ilegală, comunistă și anti-europeană și m-au reabilitat prin lege.

În 2015 am devenit președinte de partid. Partidul meu este în registrul partidului la nivel național, Partidul Social Democrat al Muncitorilor, că eu sunt cu muncitorii, nu cu hoții.

În 2019 am candidat la președinția României la mișto, că au zis unii că nu am curaj să candidez. Eu și telefonul, am strâns 311 mii de semnături. M-am retras, este cerere, eu m-am retras, nu m-au invalidat ei. Și acolo sunt niște proști, chiar dacă se dau oameni de lege.”, a declarat Miron Cozma.

Miron Cozma și femeile

”De ce vă iubesc femeile. A fost Marinela Nițu marea dragoste?”, l-a întrebat Denise Rifai. Răspunsul a fost că el a lăsat pe fiecare iubită în parte să facă ceva. ”Eu iubesc libertatea, nu numai a mea. Dacă ar fi vrut să meargă și la alt bărbat, eu nu mă opun. O las liberă să facă ce vrea”, a răspuns Miron Cozma.