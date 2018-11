Dezvăluiri ȘOCANTE de pe Insula Iubirii. Nimeni nu credea că se va ajunge la așa ceva. Acum știe toată lumea

Încă de la începutul sezonului patru al emisiunii Insula Iubirii au fost numeroase momente tensionate între concurenți. Ultimul s-a lăsat cu bătaie. Doi concurenți care formează un cuplu, adică, Răzvan și Cati s-au luat la bătaie.





Tanara a recunoscut in fata camerelor de filmat ca a fost baututa de iubitul ei. A si dezvaluit motivul pentru care cearta s-a transformat in violenta domestica. Cati sustine ca are nevoie de un barbat autoritar langa ea, potrivit ciao.ro

„El e ala care dă cu pumnul în masă şi spune ce are de spus. Nu lasă niciodată de la el. Probabil am nevoie de un bărbat lângă mine care să fie mai autoritar. I-am dat doi pumni la coaste…nu foarte tare că e foarte slabă. Ştie toată lumea, nu ne mai ferim acum„, a recunoscut la începutul emisiunii Cati.

Răzvan a venit cu completări, recunoscând că a lovit-o: „Nu v-a spus că am bătut-o o dată pe Cati? Nu v-a spus…Pentru că nu ştie să tacă. I-am dat doi pumni la coaste…nu foarte tare că e foarte slabă. Ştie toată lumea, nu ne mai ferim acum. ”

