Dezvăluiri SENZAȚIONALE ale legendarei sportive Martina Navratilova. Care va fi surpriza anului 2019 în tenisul feminin mondial

Celebra fostă jucătoare de tenis Martina Navratilova apreciază că tenisul feminin în anul 2019 va cunoaște jucătoare noi pe care ea le vede ca potențiale campioane. Una dintre acestea care va domina tenisul feminin este nipona Naomi Osaka.





"Osaka este un star deja, dar va deveni din ce in ce mai buna", a spus Navratilova, potrivit bzi.ro

Apoi, Navratilova a mentionat care sunt si celelalte jucatoare de la care are asteptari in 2019: "Vad potential si la alte jucatoare tinere precum Daria Kasatkina, Aryna Sabalenka, Elise Mertens si chiar si de la Kiki Bertens, desi aceasta din urma este mai in varsta".

Naomi Osaka a câștigat in 2018 primul turneu de Grand Slam din cariera, la US Open, pe cand avea doar 20 de ani.

Nipona a incheiat anul cu 42 de victorii si 20 de infrangeri si cu premii in valoare de 6.394.289 de dolari.

Ea se afla momentan pe locul 5 in clasamentul WTA, dupa ce a inceput

Primele imagini din interior noii Catedrale! Altar poleit in aur, fantani arteziene, lifturi de 105.000.000 euro!

Pagina 1 din 1