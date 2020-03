Vineri dimineaţă, Sorina Pintea a fost adusă în instanţă fără cătuşe la mâini, iar şedinţa de judecată s-a desfăşurat cu uşile închise.

Avocatul Sorinei Pintea, Viorel Mocanu, a anunțat că Pintea s-ar putea interna chiar de vineri la un spital bucureştean, menționând că, în cazul ei, „obligaţiile sunt cele obişnuite pentru cei aflaţi sub control judiciar”. ”Fapta nu este foarte bine dovedită la acest moment şi de aceea şi această lejeritate. Are domiciliu stabil în Baia Mare şi va fi acolo dacă nu se internează. Dacă va fi internată în Bucureşti, ceea ce e foarte posibil să se întâmple astăzi, atunci ea rămâne o perioadă aici”, a spus Mocanu, precizând că fostul ministru al Sănătății nu are voie să părăsească țara, aceasta fiind fiind o obligaţie a controlului judiciar.

El a mai spus că Pintea a negat în sala de judecată acuzaţia care i se aduce şi a solicitat înlăturarea de la dosar a mai multor probe, deoarece ar fi fost obţinute nelegal de anchetatori.

