Dezvăluiri din culisele Survivor România. Totul ar fi fost o minciună: Am jucat un rol

După ce a părăsit „Survivor România”, DOC a declarat că toată competiția este o făcătură și că a jucat un rol în emisiune. Rapperul a mai spus că s-a gândit să aibă o atitudine inedită pentru a atrage atenția publicului.

„Nu regret absolut nimic. Și sunt convins că dacă aș mai face o dată, tot așa mi-ar ieși. Pentru că eu ăsta sunt. Vă jur, eu nu v-am livrat nimic. Poate a fost un rol, dar a fost un rol jucat în condițiile date, cu scenariul ăla nescris. (…) Ce s-a întâmplat acolo, a fost pe bune. Se cheamă reality show. Eu jucam un rol care să-mi placă mie, nu ăla care să placă publicului. Vreau să înțelegi că sunt super ok cu tot ce mi-au spus”, a declarat DOC, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

DOC a recunoscut că a avut o problemă cu controlul emoțiilor în emisiunea „Survivor România” și că a fost mai bine că a plecat. El a declarat că a învățat să piardă și că nu poate sta foarte mult fără familia lui.

„Am rezoluții cu care m-am întors. Eu sunt un tip foarte competitiv. Recunosc că nu m-am uitat la ce s-a întâmplat cu mine, nu am avut nici timp și nici dorință. Fiind foarte competitiv, am învățat că e ok să mai și pierd. (…) Nu-mi pare rău că am plecat. Eu m-am dus acolo convins că aș putea câștiga, dar pe parcurs am înțeles că nu am ce trebuie. Nu am controlul emoțiilor, trebuie să fii foarte mercenar, foarte soldat, să câștigi chestia asta. (…) Dumnezeu m-a adus acasă, când trebuia să vin acasă”, a mai spus DOC.

Alina Radi, după eliminarea de la Survivor

De curând, și Alina Radi a părăsit competiția Survivor România, de la Pro Tv. Artista a declarat că fiul ei a fost foarte fericit când a aflat că s-a întors și că a rugat-o să nu mai plece departe de el.

„Dario, fiul meu, a fost foarte emoționat atunci când am revenit în țară. După întoarcerea mea nu a dormit primele trei nopți de frică să nu mai plec iarăși. Plus că m-a așteptat și cu flori, felicitări și multă iubire”, a spus ea după reîntoarcerea sa în țară.