Nicolae Eugen Alexe a povestit la Antena 3 cum la ora 02.00 noaptea poliția s-a lovit de refuzul procurorilor de a autoriza intrarea în forță în casa lui Gheorghe Dincă pentru a verifica dacă Alexandra Măceșanu se află acolo.

Fostul adjunct IPJ Olt a dezvăluit că discuțiile contradictorii politisti-procurori au avut loc in biroul comandantului din Caracal si ca personal a propus o „ghidusie” care a fost de asemenea respinsă de procurori:

„La sediul Politiei Caracal in jurului orei 21.00 am continuat activitatea in punctul de comanda impreuna cu procurorii si ne-am pus de comun acord cu privire la actiunile pe care sa le desfasuram mai departe.

In jurul orei 23.30 procurorul Vasilescu mi-a aratat o fotografie de pe telefonul mobil cu un autoturism Renault argintiu suspect. Am continuat verificarile si am cerut politistilor rutieri si ulterior prin surse proprii am fost informat ca un autoturism identic ar fi intr-o parcare dintr-un market din Caracal, am verificat dar nu corespundea. Alte echipe investigative din teren au adus informatii despre un autoturism care se afla langa o unitate de invatamant cu o zi inainte. Am reusit sa identificam o pozitie mai buna a autoturismului in care se distingeau extrem de pixelat cateva caracteristici din numarul de inmatricultare.

Am solicitat procurorilor sa intram in baza infractiunii flagrante, sa descindem in forta, sa verificam locatia si sa vedem daca fata este in locuinta. In biroul comandantului de la Caracal eram eu cu 4 procurori, cu adjunctul IPJ, cu seful Politiei Caracal, seful de la criminalistica, seful politiei rutiere, cred ca eram 15 politisti acolo. (Procurorii) au zis ca nu suntem siguri ca persoana respectiva este autorul, nu stim sigur ca se afla in acea locatie si ca au rezerve legate de faptul ca proprietarul autorismului ar putea sa fie si autorul infractiunii. Au zis ca datele nu sunt concludente, nu sunt certe si nu putem intra desi am invocat acea norma infractiuni flagrante care practic permite sa intram. M-am oferit ca personal sa sun de pe telefonul meu si sa sun la 112 sa sesizez un caz de violenta domestica la adresa respectiva si in baza legii avem posibilitatea sa intram in orice domiciliu la orice ora pentru a verifica aceste aspecte de violenta domestica. Procurorii nu au fost de acord cu aceasta varianta, cu aceasta ghidusie

Am fost acolo 40 de politisti care desfasuram activitati, procurorii puneau informatiile cap la cap”, a declarat Alexe.

Te-ar putea interesa și: