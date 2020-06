Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au lansat recent o campanie de informare a cetățenilor, potrivit RRA. Scopul acesteia: prevenirea infracțiunilor și contravențiilor silvice. Despre ce este vorba, mai exact?

„Reporter: Tăierile masive şi comerţul cu lemn recoltat ilegal afectează calitatea mediului şi ameninţă viitorul pe termen mediu şi lung.

Pentru prevenirea delictelor silvice, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj desfăşoară mai multe acţiuni prin Biroul de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii, poliţiile municipale, orăşeneşti, secţiile şi posturile de poliţie rurală.

Victor Ţuhaşu, purtătorul de cuvânt al instituţiei: Cauzele care contribuie la tăierile ilegale și ale faptelor ilicite asociate se regăsesc în tendința de obținere imediată de venituri din tăierea, exploatarea și valorificarea ilegală a lemnului, nivelul scăzut al veniturilor cetățenilor sau lipsa totală a acestora, dar și lipsa unor alternative sociale.

Campania se adresează direct persoanelor predispuse la comiterea unor astfel de fapte.

Reporter: Din păcate, pădurile Gorjului sunt tot mai puține, iar mediul înconjurător are de suferit și din cauza activităților conexe.

În județ au fost descoperite drumuri forestiere ilegale sau roci dislocate de cei care exploatează lemnul în arii protejate de interes național.

Gheorghe Sanda, comisar șef al Gărzii de mediu Gorj: Derulăm controale. Mă refer în primul rând la drumurile forestiere, caz în care am și descoperit anumite neconformități la noi în județ, pe care le-am sancţionat cu maximum prevăzut de lege, anumite activități ulterioare tăierii lemnului, prelucrarea lemnului, sunt verificate de Garda Națională de Mediu an de an.

Reporter: Potrivit autorităților, cele mai multe tăieri ilegale sunt înregistrate în perioada iulie-octombrie”, arată sursa citată.

Transcript realizat de Rador