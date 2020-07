NASA a fost acuzată că a „ascuns” documente cu observații despre OZN-uri care au fost realizate cu ajutorul camerele NASA la începutul acestei luni.

Un mare pasionat de OZN și teoretician al conspirației care activează pe YouTube spune că NASA „și-a șters înregistrările”, care arătau o „navă extraterestră” imensă care zbura prin faţa soarelui. Scott Waring a declarat că are dovezi că NASA a șters imaginile cu presupusa navă spațială extraterestră.

Într-un videoclip încărcat de Scott C. Waring, un OZN dreptunghiular imens trece prin fața soarelui. Imaginile au fost realizate printr-o serie de 20 de fotografii făcute de camerele proprii ale NASA.

El a scris: „Am încercat să le găsesc pe Helioviewer.org, un site SOHO / NASA, dar am primit un mesaj de eroare. Apoi am încercat să folosesc software-ul oficial ESA, Administrația Spațială Europeană … și din nou, am primit un mesaj de eroare” , a explicat expertul.