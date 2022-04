Dezvăluirea momentului în politică! Cine îi va lua locul lui Nicolae Ciucă în fruntea Guvernului. Marcel Ciolacu a spus clar

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit despre perioada în care funcția de prim-ministru al României va aparține social-democraților. Chiar dacă l-au acceptat pe Nicolae Ciucă în cazul perioadei dedicată liberalilor, se pare că nu își doresc ca acesta să rămână în funcție și după 2023.

Înainte de a forma o coaliție, partidele au ajuns la un numitor comun, atât PSD, cât și PNL având câte jumătate din perioada de guvernare.

„Eu nu am dușmani în politică, eu am adversari politici. Este un adversar politic și domnul Ciucă pentru mine, adică lucrurile trebuie să fie foarte clare.

Din mai 2023, PSD are funcția de prim-ministru. Cum vor decide colegii mei, cum voi decide și eu împreună cu ei, care e persoana cea mai potrivită… Vom decide la momentul respectiv. Am spus foarte clar și e ceva logic politic – dacă până acum existau discuții în spațiul public că e posibil ca PSD să-l lase în continuare pe domnul Ciucă să rămână prim-ministru, nefiind președintele PNL… n-am ieșit să vin cu vreo explicație. Dar în momentul în care devii adversar politic, nu trebuie să ne ascundem… În momentul în care devii președinte PNL și vă spun cu garanție de 100% că ce-am semnat se respectă și domnul Ciucă e un om de onoare fiindcă e militar și în momentul acela, funcția de prim-ministru va reveni nu lui Marcel Ciolacu, va reveni PSD”, a spus Marcel Ciolacu la interviurile Digi24.ro.

Marcel Ciolacu, viitorul premier al României?

Având în vedere că din 2023 Nicolae Ciucă nu va mai fi premier, președintele PSD a fost întrebat dacă el va prelua funcția începând cu 2023.

„Nu știu, dacă consider că am capacitatea și informația de a duce lucrurile în dinamica respectivă, este posibil. Dar să ajungem acolo. Am multe defecte, dar nu-s ipocrit – este o provocare pentru orice om politic dar, repet, haideți să ajungem mai aproape de acea zonă”.

(…)

„Eu cred, în continuare, că această coaliție categoric va funcționa până în 2024 și, la cum arată scena politică, aceeași coaliție va fi și după 2024”, a spus Ciolacu.

Legat de alegerile din 2024, președintele social-democraților a declarat că nu au fost discuții cu privire la o candidatură PNL-PSD, însă există „sistemul german în care fiecare candidează și pe urmă vedem. Nu inventăm nimic”.