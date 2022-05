Dezvăluirea momentului despre pensii! Nimeni nu spune adevărul despre lovitură dată pensionarilor

Miron Mitrea, analist politic, a oferit câteva detalii neștiute despre pensiile românilor, atât de discutată în ultimii ani de toate guvernele care s-au perindat la putere: „De unde să mai creștem pensii și salarii dacă nu discutăm problemele de ansamblu”, a spus analistul. În opinia sa, există posibilitatea regândirii sistemului de pensii din România.

În ultimii șapte, pensiile românilor și-au pierdut din valoare

Subiectul regândirii sistemului de pensii din România este unul extrem de discutat, an de an, guvernare de guvernare. Miron Mitrea a comentat la Realitatea PLUS despre posibilitatea ca o asemenea schimbare chiar să se producă:

Cred că sunt 5-6 ani de când era Budăi ministru în Guvernul Dancilă. Toți miniștrii care au venit au avut o grămadă de treaba cu pensiile. Am vorbit de pensiile astea de i-am plictisit și pe pensionari de discuții. În ultimii 7 ani nu s-a întâmplat nimic cu pensiile românilor, din contra, au pierdut din valoare. Guvernanții dacă nu au curaj să rezolve probleme serioase, trebuie să ne dea ceva de discutat. Subiectul pensiilor este extrem de discutat. Punem de dimineață până seară această problema a pensiilor. Să discutăm despre un sistem de pensii în ultimii 7-8 ani.

Florin Cîţu a împrumutat bani împrumutase România în primii 13 ani de la Revoluție

Analistul mai spune că au apărut o grămadă de scutiri de impozite, iar cheltuielile cresc, numărul de angajați la stat a sărit orice limita în România, așa că ne trezim că discutăm despre pensii.

Ce se întâmplă cu veniturile românilor, poate România să meargă mai departe pe aceiași politică la gradul de îndatorare la care a ajuns? În urmă cu câțiva ani datoria era mică, nu deranja. De când a ajuns Citu ministru la finanțe a reușit să împrumute cât împrumutase România în primii 13 ani de la Revoluție. Au apărut o grămadă de scutiri de impozite. Dacă te uiți la impozitul unic din România sunt o grămadă de scutiri, de interpretări, veniturile au scăzut, veniturile din taxe și impozite au scăzut proporțional, cheltuielile cresc, numărul de angajați la stat a sărit orice limita în România, așa că ne trezim că discutăm despre pensii. De unde să mai creștem pensii și salarii dacă nu discutăm problemele de ansamblu. Unde trebuie să mergem cu veniturile din România. Eu cred că Guvernul are datoria să vină cu temele serioase să le pună pe masă, a concluzionat Miron Mitrea.

Când se vor da banii celor cu venituri mici, în contextul scumpirilor

Guvernul României a anunțat că are în vedere să acorde bani pensionarilor și salariaților cu venituri sub 1500-1600 de lei. În cazul în care demersul va trece de vot, această categorie va primi banii lunar. Intenția este ca suma să se dea o singură dată.

În acest moment nu se știe care va fi valoarea acestui ajutor financiar alocat. Este însă mai mult ca sigur că el va fi după modelul celui din iarnă, când pensionarii au primit acel ajutor împotriva scumpirilor.

De acest ajutor vor beneficia nu doar pensionarii cu pensii până în 1.600 de lei, ci și salariații plătiți cu salariul minim pe economie, adică 1.524 lei net sau 2.550 lei brut.

Românii vizați ar urma să primească acest ajutor financiar pe la jumătatea anului, după rectificarea bugetară. În plus, se înregistrează o inflație record de 13,8% din datele INS. Din acest motiv, Guvernul nu își permită să vină cu ajutoare pe termen lung, scrie Capital.