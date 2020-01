Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a povestit ce a făcut în perioada în care s-a despărțit de sportiva din Constanța. Australianul luase această decizie pentru a putea fi mai mult timp alături de familie și a afirmat că fiica sa a fost afectată pentru că tatăl ei nu mai colabora cu Halep.

„E la fel, în 2019 vorbeam mult, chiar dacă nu lucram împreună. Suntem prieteni, după cum am mai spus, este parte din familia mea. Am mai istorisit povestea aceasta: când le-am spus copiilor mei că timp de 12 luni voi sta cu ei, fata mea a început să plângă. Avea impresia că se bucură că stau mai mult acasă, dar ea plângea că m-am despărțit de Simona.

Nu am mai fost fizic alături de ea la turnee, dar am vorbit în fiecare zi la Wimbledon anul trecut, la fel și în timpul perioadei de turnee din SUA și am început să lucrăm din nou cu puțin înainte de Shenzhen”, a afirmat Cahill.

Te-ar putea interesa și: