Dezvăluire. Rupert Murdoch a decis concedierea vedetei Fox News, Tucker Carlson

Miliardarul Rupert Murdoch, patronul Fox News, a luat decizia de a-l concedia pe Tucker Carlson din cauza teoriilor conspiraționiste privind evenimentele din 6 ianuarie și a acuzațiilor de discriminare. Între timp, alte publicații au relatat că directorul general al Fox Corporation, Lachlan Murdoch, și directorul general al Fox News, Suzanne Scott, au luat decizia.

Persoane care cunosc situația au declarat pentru Stephen Battaglio de la Los Angeles Times că Rupert Murdoch însuși a luat decizia și că a făcut-o din două motive. În primul rând, Murdoch a reacționat la un proces intentat împotriva lui Carlson și a altor directori de către un fost producător pe nume Abby Grossberg, care susținea că este „un mediu de lucru care subjugă femeile pe baza unor stereotipuri sexiste josnice”. Doi, Murdoch s-a săturat de teoriile conspiraționiste ale lui Tucker Carlson cu privire la revoltele din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu.

În plângerea sa împotriva Fox News, Grossberg spunea că „a fost izolată, suprasolicitată, subevaluată, i s-au refuzat oportunități de promovare și, în general, a fost tratată semnificativ mai rău decât omologii ei de sex masculin, chiar și atunci când acești bărbați erau mai puțin calificați decât ea”. Grossberg a mai spus că Fox News a ascuns dovezi în procesul de defăimare intentat de Dominion împotriva rețelei de cablu. Fox News a numit anterior procesul lui Grossberg, „plin de acuzații false împotriva rețelei și a angajaților noștri”.

Murdoch se săturase de acuzațiile lui Carlson

Atitudinea și comentariile deja notorii a lui Carlson cu privire la revoltele din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu au primit o replică dură în weekend, când „60 Minutes” a publicat interviul cu Ray Epps. Teoreticienii conspirației de dreapta îl acuză pe Epps, un veteran al Marinei în vârstă de 61 de ani și fost proprietar de afaceri, că a provocat revoltele. Epps, un fost susținător al lui Trump, se afla în Washington, DC, în ziua revoltei de la Capitoliu, dar a negat că a intrat în Capitoliu și nu a fost acuzat. Carlson a dat glas acestor afirmații, iar Epps s-a ascuns de atunci. El spune că Carlson este „obsedat” de el și că „a recurs la orice mijloace posibile pentru a-mi distruge viața”.

Documentarul care prezintă teoria conspirației despre Epps este încă disponibil pe Fox Nation începând de luni seară. Clipuri despre Epps din emisiunea lui Carlson sunt, de asemenea, încă pe canalul oficial de YouTube al Fox News.

Între timp, The New York Times, The Washington Post și Axios relatează că fiul lui Rupert, Lachlan Murdoch, directorul general al Fox Corporation, și directorul general al Fox News, Suzanne Scott, au luat decizia . The Post, citând o sursă anonimă, a relatat că comunicările pe email ale lui Carlson scoase la iveală de procesul Dominion sunt o parte din motivul plecării sale.

Un proces extrem de costisitor

În urmă cu mai puțin de o săptămână, Fox News a ajuns la o înțelegere cu Dominion Voting Systems în procesul de defăimare intentat de compania de tehnologie electorală împotriva rețelei pentru 787,5 milioane de dolari. Ca parte a descoperirii în acel proces, au fost publicate comunicări între angajații Fox, dintre care unii au cerut să rămână redactate de către avocații Fox.

Fox News nu a abordat motivele specifice pentru care rețeaua și Carlson s-au despărțit, spunând într-o declarație de luni dimineață: „FOX News Media și Tucker Carlson au fost de acord să se despartă. Îi mulțumim pentru serviciile aduse rețelei în calitate de prezentator și, înainte de aceasta, în calitate de colaborator”.

Carlson nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, notează publicația citată.