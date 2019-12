Poluarea cu microplastic se revarsă peste locuitorii oraşelor şi cercetările arată că Londra are cel mai ridicat nivel înregistrat până acum, se afirmă într-un articol publicat de The Guardian.

Efectele inspirării şi înghiţirii particulelor minuscule de plastic asupra sănătăţii sunt necunoscute, iar cercetătorii spun că e nevoie de studii urgente pentru evaluarea riscurilor.

Numai patru oraşe au fost investigate deocamdată, însă toate au prezentat poluare cu microplastic în aer. Cercetătorii cred că fiecare oraş va fi contaminat, întrucât sursele de microplastic, precum îmbrăcămintea şi ambalajele se găsesc pretutindeni.

Cercetări recente arată că întreaga planetă pare a fi contaminată. S-a găsit microplastic oriunde a fost căutat, din zăpada arctică şi solurile montane până la numeroase râuri şi abisurile oceanelor. Alte cercetări relevă că particulele pot fi purtate de vânt până la antipozi.

Volumul de microplastic descoperit la Londra i-a surprins pe cercetători. „Am găsit o mare abundenţă de microplastic, mult mai mare decât se raportase anterior”, a declarat şefa studiului, Stephanie Wrightfrom de la Kings College din Londra. „Dar [în] orice oraş din lume trebuie să fie ceva similar.” /…/

Anual se produc vreo 335 de milioane de tone de plastic nou şi o mare parte din el ajunge în mediul înconjurător. Studiul, publicat în revista Environment International, s-a realizat prin colectarea microplasticului căzut pe acoperişul unei clădiri cu nouă etaje din centrul Londrei. Fapt care a asigurat că tot microplasticul colectat a provenit exclusiv din atmosferă.

El a fost găsit în toate cele opt mostre, cu ratele depunerii variind de la 575 la 1.008 bucăţi per metru pătrat per zi, şi s-au identificat 15 tipuri de plastic. Majoritatea a constat în fibre acrilice provenite cel mai probabil de la îmbrăcăminte. Doar 8% era sub formă de particule, iar acestea erau preponderent polistiren şi polietilenă, ambele utilizate uzual în industria ambalajelor alimentare.

Rata depunerii microplasticului măsurată la Londra este de 20 de ori mai mare decât la Dongguan, China, de şapte ori mai mare decât la Paris, Franţa, şi aproape de trei ori mai mare decât la Hamburg, Germania. Cercetătorii nu cunosc motivele variaţiei, dar în parte pot fi responsabile metodele experimentale diferite.

Particulele de microplastic de la Londra au între 0,02 şi 0,5 mm. Sunt suficient de mari pentru a rămâne pe căile respiratorii când sunt inhalate şi pentru a fi înghiţite odată cu saliva. Cele mai mici, care pot ajunge în plămâni şi în sânge reprezintă riscul potenţial de sănătate cel mai mare. Ele au fost descoperite în probe, însă compoziţia lor nu poate fi identificată cu tehnologia actuală.

Daunele grave asupra sănătăţii provocate de particulele poluante emise de automobile şi industrie sunt binecunoscute. Un studiu global cuprinzător realizat în 2019 a conchis că poluarea aerului poate afecta orice organ şi, practic, orice celulă din organismul uman.

Însă efectele potenţiale asupra sănătăţii provocate de inhalarea particulelor de microplastic din atmosferă sau de înghiţirea lor odată cu hrana şi apa sunt necunoscute. Oamenii înghit minim 50.000 de particule de microplastic pe an, conform unui studiu.

Plasticul poate conţine chimicale toxice şi poate adăposti microbi dăunători, iar puţinele cercetări efectuate până acum au probat doar răul pe care-l face unor vieţuitoare marine. Singura evaluare a prezenţei microplasticului în plămânii umani, publicată în 1998, a descoperit fibre inhalate în mostre de plămân canceros. /…/

Johnny Gasperi de la Universitatea Paris-Est a declarat că studiul demonstrează o contaminare larg răspândită a aerului cu microplastic. El a afirmat că cercetarea de la Londra arată că depunerea de microplastic nu depinde de puterea ori direcţia vântului, ceea ce sugerează că oraşul însuşi este cea mai probabilă sursă. /…/

