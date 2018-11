Dezvăluire EXPLOZIVĂ despre soarta lui Tăriceanu. Are DESCHIS drumul spre Cotroceni

Avocatul Toni Neacșu, fost judecător și fost membru al CSM, lansează o ipoteză senzațională, legată de scandalul în care este prins Călin Popescu Tăriceanu. După cum se știe, președintele Senatului este acuzat de procurorii DNA de luare de mită, motiv pentru care au cerut Camerei superioare a Parlamentului să avizeze începerea urmăririi penale.





Pe contul său de socializare, Adrian Toni Neacșu face un calcul și ajunge la concluzia că faptele de care este acuzat Tăriceanu s-au prescris încă de acum doi ani: ” Sa fie clar. O infractiune de luare de mita epuizata in 2008 este prescrisa in 2016. Termenul de prescriptie a raspunderii penale este de 8 ani, daca in acest interval nu s-a savarsit nici un act de procedura care trebuia comunicat suspectului, ceea ce nu e cazul. Din comunicatul oficial al DNA eu inteleg ca se solicita inceperea urmaririi penale fata de Catalin Popescu Tariceanu pentru o fapta pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale. Poate insa ne scapa ceva si fapta a continuat si dupa, pana in 2010, cel putin.

Oricum, G4media trebuie sa-si schimbe sursele, sau sa le puna sa citeasca si noul (totusi din 2014 a trecut ceva) cod penal. Sa inceapa cu art. 154 alin. 1 lit. C si art. 289 alin. 1.”

Referirea lui Neacșu la G4media are legătură cu un material al acestora în care spuneau că prescrierea faptelor s-ar face în 10 ani.

Prescrierea în dosarul lui Călin Popescu Tăriceanu va fi, cu siguranță, un subiect dezbătut pe larg în perioada următoare.

