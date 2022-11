Dezertorii ruși, în pericol. Rusia amenință că-şi va împușca propriii soldați care bat în retragere

Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunţat că forțele ruse au început să înființeze unități care amenință să-și împuște propriii soldați care bat în retragere.

Mai exact, un raport de informații publicat în această dimineață a descris aceste unități rusești drept „trupe-barieră” sau „unități de blocare”, amenință că vor trage asupra propriilor soldați care se retrag pentru a-i forța să atace.

Din cauza moralului scăzut și a reticenței soldaților de a lupta, forțele ruse au început să înființeze unități care amenință să-și împuște propriii soldați, potrivit Ministerului Apărării din Marea Britanie.

Recent, generalii ruși au cerut comandanților lor să folosească arme împotriva dezertorilor, inclusiv uciderea soldaților care nu se supun, după ce le-a fost dat un avertisment. Generalii vor, probabil, să mențină pozițiile defensive până la moarte, se arată în raportul menționat.

„Tactica împușcării dezertorilor indică probabil calitatea slabă, moralul scăzut și indisciplina forțelor ruse”, au declarat serviciile de informații britanice.

