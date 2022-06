Dezbateri aprinse în Parlamentul European. Vladimir Putin nu ar mai trebui sunat. Ce replici au dat Scholz și Macron

Liderii Uniunii Europene, reuniți la Bruxelles, au avut „dezbateri aprinse” cu privire la convorbirile telefonice pe care ar trebui sau nu să le poarte cu președintele Rusiei Vladimir Putin.

Deși avem intenții bune, Putin nu vrea să facă niciun pas spre pace. Am avut o dezbatere foarte aprinsă despre convorbirile cu Putin. Și pe ce argumente se bazează, adică se vede că, deși avem intenții bune, Putin nu vrea să facă niciun pas spre pace. Cu toate acestea, Scholz și Macron spun că îl sună și pe Zelenski, deoarece Putin nu vorbește cu Ucraina. În plus, înțeleg că Zelenski le-ar cere să fie mediatori , a declarat premierul Estoniei Kaja Kallas.

În ceea ce privește următoarea rundă de sancțiuni, a șaptea de fapt, Kallas a rămas realistă cu privire la probabilitatea includerii pe listă şi gazele naturale. Ea a spus: „Cred că gazul trebuie să fie în al șaptelea pachet, dar și eu sunt realistă, nu cred că va fi acolo”.

Problema numărul unu a UE este ruperea dependenței de gazul rusesc

De asemenea, şi președintele Alar Karis a postat pe Twitter faptul că trebuie să se reducă dependența de gazul rusesc cât mai repede

Decizia UE privind un embargo asupra petrolului rusesc a fost esențială. Va limita resursele care alimentează mașina de război rusească și ne va ajuta să reducem dependența de exporturile rusești de energie. Dar trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a ne asigura că sancțiunile nu pot fi eludate.”

În Estonia, se lucrează deja la alternative, cel mai important, construirea unui terminal de gaze naturale lichefiate (GNL) la Paldiski, care urmează să fie pus în funcțiune înainte de sfârșitul anului, ceea ce ar pune capăt oricărei dependențe de gazele naturale din Rusia. Deci, se poate, spun unii lideri europeni.

Last night we finally agreed on 6th package of EU sanctions – including a ban on Russian oil imports. An important step to further cripple Putin’s war machine.

We won’t stop here. As Russia’s war and crimes against #Ukraine rage on, we must continue isolating the Kremlin #EUCO pic.twitter.com/1khLqts4Ji

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 31, 2022

Totodată, Kallas a declarat că Viktor Orban a avut o atitudine „constructivă” în timpul discuțiilor din Consiliul European. „Are o imagine în media și o cu totul alta în aceste discuții. A căutat o soluție la îngrijorările sale. Și-a expus îngrijorările și o soluție a fost în cele din urmă găsită”.

Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică în trei

Într-o convorbire de 80 minute cu Putin, Scholz şi Macron „au insistat asupra unei încetări imediate a focului şi a retragerii trupelor ruse”, se arată într-un comunicat al guvernului german. Macron şi Scholz i-au spus lui Putin că este nevoie să „vină la negocieri directe serioase cu preşedintele ucrainean şi să găsească o soluţie diplomatică a conflictului”.

Convorbirea a avut loc, potrivit Berlinului, la iniţiativa celor doi lideri occidentali. Cei doi lideri occidentali i-au cerut dictatorului rus să găsească căi de a ameliora situația gravă în care se găsește populația civilă din Ucraina invadată de cotropitorii ruși.

În cursul discuţiei a fost abordată şi „situaţia alimentară mondială, deosebit de tensionată din cauza războiului de agresiune rus”, guvernul german menţionând că „Putin a dat asigurări că vrea să permită exportul de cereale din Ucraina, mai ales pe cale maritimă”.

Comunicările franco-germano-ruse au generat temeri cu privire la ce concesii i-ar putea fi oferite lui Putin, inclusiv potențiala cedare a teritoriului suveran al Ucrainei și ridicarea unor sancțiuni existente asupra Rusiei în schimbul restabilirii exporturilor de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagră, informează news.err.ee.