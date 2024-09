Dezbaterea Kamala Harris - Donald Trump. Învingătorul declarat de americani

Statele Unite. Dezbaterea dintre Kamala Harris și Donald Trump a fost urmărită de un număr foarte mare de americani. La final, aceștia s-au pronunțat cu privire la cel pe care l-au considerat cel mai bun.

Majoritatea spectatorilor care au urmărit emisiunea de televiziune consideră că Donald Trump a pierdut dezbaterea. Candidata democrată a avut o prestație mult mai bună, conform unei cercetări sociologice a CNN.

Un sondaj de opinie realizat pentru CNN după dezbaterea celor doi candidați arată pe cine preferă alegătorii americani. Conform cercetării, Kamala Harris a avut o prestație mai bună decât Donald Trump. Alegătorii înregistrați s-au pronunțat în proporție de 63% în favoarea vicepreședintei Harris, conform cercetării realizate de SSRS.

Americanii care au urmărit show-ul au văzut un Donald Trump defensiv, care încerca să iasă din corzi folosind atacuri la persoană. De partea cealaltă, Kamala Harris și-a dominat adversatul și a impus ritmul dezbaterii. Ea a reușit, în mai multe rânduri să-l provoace pe Donald Trump să se justifice pentru acțiuni trecute. Candidatul republican nu a reușit să-și prezinte planurile de viitor.

De altfel, la finalul întâlnirii, Donald Trump a anunțat că, cel mai probabil, nu va urma și o a doua dezbatere, așa cum a cerut Kamala Harris care simte că are unde să puncteze. Democrata a propus o nouă întâlnire, peste aproximativ o lună, în octombrie.

După dezbaterea televizată, cu Kamala Harris, Donald Trump a încercat să-și asume victoria în fața jurnaliștilor din sala amenajată pentru presă, care au urmărit confruntarea. El a declarat că este mulțumit de prestația pe care a avut-o în emisiune. Totodată, s-a arătat sceptic cu privire la o nouă rundă.

Echipa care lucrează pentru Kamala Harris în campania electorală pentru alegerile din Statele Unite a propus ca o altă dezbatere, a doua, între cei doi să fie organizată în octombrie.

We are not going back. pic.twitter.com/KQhrCvvfgh

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 11, 2024