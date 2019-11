Membrii CSM au discutat pe marginea raportului Inspecției Judiciare, care se referă la apărarea reputației profesionale a corpului de judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, ca urmare a unui articol apărut pe luju.ro, intitulat ”Chipurile răului”.

În urma acestui articol, Inspecția Judiciară a demarat o anchetă, prin care s-a decis respingerea cererii de apărare a reputației profesionale, pe motiv că jurnaliștii nu au afectat, prin articolul scris, imaginea și reputația judecătorilor de la ICCJ.

Punctul 24 de pe ordinea de zi a ședinței CSM a provocat discuții aprinse între magistrați, scrie luju.ro. Prezentă la ședință, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Corina Corbu precizat că magistrații instanței supreme trăiesc sub o presiune constantă, făcută de mass media.

”… in ultimi ani, a fost supusa unui atac mediatic constant si in fiecare an lucrurile s-au petrecut de aceeasi maniera. Cu regret trebuie sa spun ca lucrurile se petrec si astazi cam la fel. Nu mai spun ca la sfarsitul lui octombrie au aparut iarasi o serie de atacuri la adresa judecatorilor Inaltei Curti. Nu discut despre acele atacuri (pentru ca stiu ca exista o lucrare pe rolul Inspectiei), dar pot sa ma refer la un alt atac care s-a petrecut chiar saptamana trecuta – iarasi la adresa judecatorilor Inaltei Curti. Si, din pacate, chiar pe solutionarea acelorasi dosare care fac si obiectul articolelor de presa in raport de care sunt deja formulate cele doua rapoarte”, a spus Corina Corbu, președintele ICCJ, fiind citată de luju.ro.

Judecătoarea Corbu a mai spus că a citit raportul Inspecției Judiciare și că a simțiti un sentiment de mâhnire.

”Nu pot sa fiu de acord nici cu concluziile si nici cu considerentele care au condus inspectorul. Pentru mine, lecturarea celor doua rapoarte n-a fost decat motiv de mahnire. Si asta pentru ca, pe de o parte, am observat ca se fac afirmatii care pun in discutie modul de solutionare a cauzei, se interpreteaza sau se raporteaza inspectorul intr-un anumit mod la cele doua decizii ale Curtii Constitutionale, prin care s-a constatat conflictul juridic de natura constitutionala (e un mod pe care eu nu-l pot accepta)”.

Întreaga dezbatere de la CSM poate fi citită pe site-ul Lumea Justiției. Rezultatul votului nu a fost afișat pe site-ul CSM.

