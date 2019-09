Goțiu consideră că deschiderea unei gropi de gunoi în acea zonă ar conduce la un dezastru ecologic.

Senatorul USR menționează că sub pretextul atragerii de fonduri europene și al protecției mediului, proiectul a mers mai mai departe, chiar dacă se bazează pe numeroase ilegalități.

„Priviți imaginile din galeria foto; înainte chiar de a fi pusă în funcțiune, construirea gropii a declanșat procesul de eroziune, iar apa a creat crevase mai înalte de un stat de om; betonul turnat pentru a direcționa apa a fost spulberat; ATENȚIE: prin aceste crevase a curs până acum doar apă de ploaie! După darea ei în folosință, la fiecare furtună mai puternică pe acolo vor curge TORENTE DE LEVIGAT ȘI ZOAIE! Dacă acum, când e doar apă de ploaie, fenomenul nu poate fi controlat, vreau să știu cine și cum își asumă (sub semnătură și oferind garanții că se va duce singur la ușa pușcăriei) că acest lucru se va întâmpla când la vale o vor lua torentele de levigat și gunoi?!”, a explicat Goțiu, pe Facebook.

Senatorul mai reclamă și faptul că în afară de localnicii din apropierea viitoarei gropi de gunoi, nimeni nu a fost informat în mod real despre ce înseamnă o astfel de „monstruozitate”. Asta în condițiile în care oficial s-a raportat că a existat dezbatere publică pe această temă, cu tot cu cheltuielile de rigoare.

El a mai clamat și efectele negative pe care le-ar putea avea groapa respectivă asupra Bucovinei ca zona turistică. Goțiu atenționează că dezastrul ecologic poate să fie dublat de un dezastru economic.

Redăm integral postarea lui Mihai Goțiu:

„LIBER LA GUNOAIE ÎN VÂRF DE MUNTE! Imaginile care dovedesc că deschiderea gropii de gunoi din vârful munților Bucovinei, din pasul Mestecăniș, anunță un mare dezastru ecologic.

La invitația Grupului de Acțiune Locală Bucovina de Munte și a colegului deputat Dan Popescu, am participat, ieri (duminică), la o documentare pe teren a aberantei gropi de gunoi construite în vârful muntelui, în Pasul Mestecăniș, urmată de o discuție cu localnici afectați de monstruozitatea asta, la Căminul Cultural din Pojorâta (jud. Suceava).

Ca în multe alte cazuri de distrugeri de mediu pe care le-am documentat și în care am fost implicat și înainte și după ce am intrat în politică, am constatat:

• Sub pretextul atragerii de fonduri europene și, cică, al protecției mediului (!!!) proiectul a mers mai departe, în ciuda tuturor ilegalităților din jurul lui;

• Realitatea de pe teren, contrazice FLAGRANT ”studiile” și documentele în baza cărora se dau decizii, se eliberează avize și autorizații;

• Priviți imaginile din galeria foto; înainte chiar de a fi pusă în funcțiune, construirea gropii a declanșat procesul de eroziune, iar apa a creat crevase mai înalte de un stat de om; betonul turnat pentru a direcționa apa a fost spulberat; ATENȚIE: prin aceste crevase a curs până acum doar apă de ploaie! După darea ei în folosință, la fiecare furtună mai puternică pe acolo vor curge TORENTE DE LEVIGAT ȘI ZOAIE! Dacă acum, când e doar apă de ploaie, fenomenul nu poate fi controlat, vreau să știu cine și cum își asumă (sub semnătură și oferind garanții că se va duce singur la ușa pușcăriei) că acest lucru se va întâmpla când la vale o vor lua torentele de levigat și gunoi?!

• Case de locuit și pensiuni din zonă se află mult mai aproape de groapă (câteva zeci și sute de metri), nu ”aproximativ 1.000-1.500 de metri”, cum scrie în studiul de impact;

• Hotărârea judecătorească definitivă, care a anulat trecerea terenului de la Consiliul local Pojorâta la Consiliul Județean (titularul proiectului) a fost încălcată printr-o altă hotărâre de consiliu local (HCL)! Dincolo de abuzul vizibil de pe Lună cu HCL-ul din 2016, acest lucru nu schimbă cu nimic situația: proiectul este ilegal, iar Comisia Europeană a fost mințită oficial, în condițiile în care, la data depunerii și accesării proiectului, Consiliul Județean NU putea fi titularul proiectului, nefiind proprietarului legal al terenului!

• Cu excepția celor din imediata apropiere a gropii, localnicii nu au fost informați în mod real despre ce înseamnă o asemenea monstruozitate! Evident, asta nu înseamnă că nu s-a raportat că ar fi existat o dezbatere publică pe tema asta (că bani pentru așa ceva au existat în proiect, și nu puțini, și au fost decontați).

• Dincolo de impactul și poluarea asupra localnicilor din apropierea gropii de gunoi, nimeni nu s-a gândit care va fi impactul asupra tuturor alternativelor de dezvoltare a întregii zone. Vă întreb direct: când imaginile cu muntele de gunoi (din vârful muntelui!) vor face înconjurul României și al Europei (vă garantez că o asemenea aberație va face vâlvă peste tot): Cine va mai vrea să vină în Bucovina să se relaxeze? Cine va mai cumpăra lapte și produse lactate ale crescătorilor de vaci și ale fabricilor de procesare a laptelui din zonă? Cine va avea încredere să cumpere fructe de pădure și produse din fructe de pădure colectate din zonă? N-am auzit ca vreun primar din zonă, consilier local ori județean sau președintele Consiliului Județean Suceava să fi luat în calcul un astfel de impact. Faptul că SIMPLA ASOCIERE A ZONEI CU MUNTELE DE GUNOI ȘI ZOAIE (chiar și dacă n-ar exista poluare, ceea ce, evident, va exista!) va băga în faliment sute de afaceri locale din domeniul turismului, zootehniei și a prelucrării laptelui și a cărnii ori al valorificării fructelor de pădure. Cu riscul pierderii a sute și mii de locuri de muncă și surse de venit în aceste domenii!

De la un capăt la altul, proiectul gropii de gunoi din vârful muntelui e o aberație, un lung șir de ilegalități și abuzuri, o bombă cu ceas la adresa sănătății oamenilor din zonă, la adresa mediului, la adresa dezvoltării zonei.

Mă bucur că am întâlnit, ieri, o mână de localnici, în frunte cu Aristide Maxim-Samuilă, avocați și câțiva activiști de mediu, care, de ani buni, luptă cu legea în mână, împotriva abuzurilor. Pentru ca și ceilalți localnici să prindă curaj (și, în primul rând, să afle la ce riscuri se expun) e nevoie, însă, și de sprijinul nostru, al tuturor. Îi mulțumesc colegului Dan Popescu pentru demersurile oficiale pe care le-a făcut deja, ca deputat, în acest caz și îl voi sprijini în cele viitoare.

Dacă ajungeți la pensiunile din zonă (și zău că merită) vorbiți cu oamenii de acolo și spuneți-le ce riscuri îi așteaptă. Informați-vă rudele, prietenii și cunoscuți din Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Suceava și alte localități din zonă (dar și pe cei din toată Români, că distrugerea mediului ne afectează pe toți) despre ce înseamnă o asemenea monstruozitate.

Împreună, putem opri dezastrul și să construim o Românie în care astfel de proiecte să nu mai ajungă vreodată să fie puse în discuție!”

