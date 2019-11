Până și alegătorii păreau abia treziți din somn, întrebați de EVZ ce așteptări au de la candidatul pe care tocmai l-au votat. Numai o doamnă în etate deborda de entuziasm, asemeni jachetei cu roz și verde-absint pe care o purta. „Îl iubesc, ne reprezintă. Ce ar trebui să facă? Ceea ce face. Eu cred că ceea ce face este suficient, numai să i se permită. Am fost profesoară aici, eu sunt liberală. Asta e, asta am ales, să fiu liberală – în suflet, în partid nu m-am înscris nicăieri. Nici familia mea nu s-a înscris: tatăl meu a fost medic, fiica mea la fel. În suflet avem acestă libertate de a gândi, de a călători – ceea ce am dobândit în timpul revoluției. În această sală au murit tineri. Am avut un elev de clasa a XII-a pe care l-au omorât comuniștii”, ne-a spus fosta profesoară.

La Liceul Jean Monnet, Traian Băsescu tocmai ieșea pe poarta școlii de braț cu soția lui, Maria, care părea că îl scoate afară din liceu pe fostul președinte, nicidecum că îl conduce printre jurnaliști. „Nu mai dau nicio declarație, am dat înauntru”, a spus Traian Băsescu, tras spre mașină de consoartă, de parcă ar fi făcut vreun lucru rău.

Fostul cuplu prezidențial a fost înlocuit de frații Mihnea și Andrei Năstase. „Am votat cum ar fi votat și tatăl nostru și am venit să dăm un vot responsabil. Eu cred că trebuie să avem o privire de ansamblu și să ne gândim fiecare la noi și la cum ne-am împăca fiecare cu ideea de a vota și de a ne face datoria”, a declarat Andrei Năstase la ieșirea din secția de votare. Adrian Năstase a fost eliberat în vara anului 2014 și are interdicția de a alege și de a fi ales pe o perioadă de cinci ani după ispășirea pedepsei.

Un domn ajuns la o vârstă venerabilă a captat atenția jurnaliștilor, care șușoteau: „Ce a îmbătrânit…”. „Am îmbătrânit, da!”, le-a răspuns scurt cel în cauză, Viorel Păunescu, fost patron al clubului Steaua. „Da’ ce bine aude…”, au continuat vocile în urma afaceristului. I-a urmat rapidistul Mircea Lucescu, care a intrat pe poartă, a preluat ștampila, a executat un vot și a dispărut pe o ieșire doar de el știută, fentând obiecticvele camerelor video.

La orele prânzului, câțiva membri ai secției de votare însoțiți de jandarmi au ieșit cu urna mobilă, iar toată suflarea de reporteri i-a urmat: „Merg la Iliescu, merg la Iliescu!”. Un bătrân așezat pe un scaun pliant în curtea liceului a auzit doar ultima parte din ce strigau ziariștii și a crezut că aceștia îl aclamă pe primul președinte post-decembrist. „Incredibil! Au trecut 30 de ani și ăștia tot pe Iliescu îl așteaptă! Și sunt și tineri…”.

Te-ar putea interesa și: