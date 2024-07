International Întâlnirea lui Modi cu Putin: O lovitură devastatoare pentru eforturile de pace







Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat luni vizita omologului său indian la Moscova drept o "dezamăgire uriașă și o lovitură devastatoare pentru eforturile de pace". În aceeași zi, o rachetă rusească a lovit un spital de copii din Kiev.

Premierul indian Narendra Modi s-a întâlnit luni cu președintele rus Vladimir Putin la reședința acestuia din Novo-Ogaryovo. În același timp, la 900 de kilometri depărtare, rachetele rusești s-au abătut asupra orașelor ucrainene într-un asalt la ora de vârf a dimineții. Atacul a ucis cel puțin 38 de persoane și a rănit alte 190.

Zelenski condamnă vizita lui Modi în Rusia

Călătoria lui Modi marchează prima sa vizită în Rusia de când Putin a început invazia pe scară largă a Ucrainei. Imaginile și înregistrările video de luni îi arată pe cei doi lideri îmbrățișându-se, discutând la un ceai, plimbându-se într-un vehicul electric și urmărind un spectacol de cai.

"Este o dezamăgire uriașă și o lovitură devastatoare pentru eforturile de pace să îl vedem pe liderul celei mai mari democrații din lume îmbrățișându-l pe cel mai sângeros criminal din lume la Moscova într-o astfel de zi", a declarat Zelenski într-o postare pe X luni. El s-a referit la atacurile mortale rusești.

Modi nu s-a referit la greve atunci când s-a adresat diasporei indiene la Moscova marți. Însă, el a lăudat relațiile dintre cele două țări. Modi a anunțat, de asemenea, deschiderea a două noi consulate în orașele ruse Ekaterinburg și Kazan.

"Indiferent dacă temperaturile din Rusia sunt cu minus, prietenia Rusia-India a fost întotdeauna cu plus", a spus el. "Aceasta este o relație construită pe o bază de încredere reciprocă și respect reciproc".

Bombardamentele pe scară largă au lovit capitala Kiev și orașe precum Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk și Kramatorsk.

Atac devastator în Kiev

La Kiev, 28 de persoane au fost ucise, inclusiv patru copii. Două persoane au fost ucise și cel puțin alte 16 au fost rănite în atacul asupra spitalului Okhmatdyt din Kiev. Instituția este cel mai mare centru medical pentru copii din Ucraina.

Videoclipurile de la fața locului au arătat voluntari lucrând cu poliția și serviciile de securitate pentru a săpa printre dărâmături.

Personalul spitalului a declarat că a încercat să adăpostească copiii în siguranță în urma atacului. Doi copii se aflau în sălile de operație în momentul exploziei și ambii au fost mutați în adăpostul de la subsol după ce procedurile lor au fost finalizate, a declarat o asistentă superioară pentru CNN.

Volker Turk, șeful Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului, a declarat că explozia a forțat lucrătorii medicali să trateze copiii bolnavi în afara unității.

Pacienții "primeau tratament pentru cancer în paturi de spital amenajate în parcuri și pe străzi. Acolo, lucrătorii medicali stabiliseră rapid zone de triaj, în mijlocul haosului, prafului și molozului", a afirmat el într-o declarație.

Ministerul rus al Apărării a afirmat luni că forțele sale au lovit "instalații industriale militare din Ucraina și baze aeriene ale forțelor armate ucrainene", cu arme cu rază lungă de acțiune și de mare precizie. Fără a furniza dovezi, ministerul rus a afirmat, de asemenea, că fotografiile și înregistrările video de la explozia spitalului au confirmat că pagubele au fost cauzate de o rachetă de apărare aeriană ucraineană.

Vizita lui Modi în Rusia

Între timp, în apropiere de capitala rusă, Modi i-a mulțumit lui Putin pentru că l-a găzduit la reședința sa suburbană. Într-o postare pe X, el a spus: ”Aștept cu nerăbdare discuțiile noastre de mâine”.

Putin urmează să găzduiască marți discuții oficiale cu Modi la Kremlin. Călătoria este un semn că cele două rămân apropiate în ciuda dependenței tot mai mari a Rusiei de China. Totodată, este văzută ca cea mai recentă lovitură în eforturile liderilor occidentali de a-l da la o parte pe Putin.

India are legături de lungă durată cu Moscova și rămâne foarte dependentă de Kremlin pentru echipamentele sale militare. India a intensificat achizițiile de țiței rusesc la preț redus. A oferit, astfel, națiunii lui Putin o salvare financiară majoră în timp ce se confruntă cu izolarea de Occident.

Înaintea vizitei, o declarație a biroului lui Modi a afirmat că liderul indian va analiza "toate aspectele cooperării bilaterale cu prietenul meu, președintele Vladimir Putin, și va împărtăși perspectivele privind diverse probleme regionale și globale. Căutăm să jucăm un rol de susținere pentru o regiune pașnică și stabilă".

Îngrijorarea Statelor Unite ale Americii

Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea față de India cu privire la relația acesteia cu Rusia, a declarat luni un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA în cadrul unui briefing de presă.

"Mă voi uita la comentariile publice ale prim-ministrului Modi pentru a vedea despre ce a vorbit. Dar, așa cum am spus, am exprimat foarte clar în mod direct cu India preocupările noastre cu privire la relația lor cu Rusia", a declarat purtătorul de cuvânt Matthew Miller. "Am spera că India și orice altă țară, atunci când se angajează cu Rusia, ar face clar faptul că Rusia ar trebui să respecte Carta ONU, ar trebui să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei."

Deși India a făcut apel la încetarea ostilităților în Ucraina și la restabilirea păcii, aceasta s-a abținut, de asemenea, de la toate rezoluțiile privind Ucraina în cadrul Organizației Națiunilor Unite și nu a condamnat invazia Rusiei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, schimburile comerciale dintre cele două țări au fost în valoare de aproape 65 de miliarde de dolari în perioada 2023-24. În principal datorită cooperării puternice în domeniul energiei. Însă, cea mai mare parte a acestui total s-a îndreptat către Rusia.

Reducerea dezechilibrului comercial va fi o "chestiune prioritară" în discuțiile lui Modi cu Putin, a spus el, înainte de călătorie.

Biden a criticat atacul Rusiei

Vizita este, de asemenea, prima călătorie bilaterală a lui Modi de la câștigarea unui al treilea mandat rar în alegerile uriașe din India de luna trecută.

Asistentul prezidențial rus Yury Ushakov a declarat că Kremlinul acordă "o importanță primordială" vizitei lui Modi.

Atacurile Rusiei în Ucraina au avut loc cu o zi înainte ca președintele american Joe Biden să găzduiască un summit NATO crucial la Washington. Acolo sunt așteptate noi anunțuri privind sprijinul militar, politic și financiar al alianței pentru Kiev.

Biden a numit atacurile cu rachete rusești la Kiev "amintire oribilă a brutalității Rusiei", într-o declarație de luni seara.

"Este esențial ca lumea să continue să fie alături de Ucraina în acest moment important", a declarat Biden, potrivit CNN.