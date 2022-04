Dezamăgire maximă. Băiatul agresat de Cristiano Ronaldo, decizie radicală. „Nu mai vreau”

Starul lui Manchester United, Cristiano Ronaldo, a avut o ieșire nervoasă, la finalul meciului pe care echipa sa l-a pierdut în fața lui Everton. În timp ce se deplasa spre vestiar, la ieșirea din teren, atacantul a lovit cu putere un adolescent, peste mână, trântindu-i telefonul cu care îl filma. Gestul violent a fost observat de ceilalți spectatori, iar o înregistrare a apărut pe rețelele de socializare. În acest caz, Cristiano Ronaldo este anchetat de poliția britanică.

La scurtă vreme de la incident, Cristiano Ronaldo, revenit la sentimente mai bune și-a cerut scuze public. El a transmis un mesaj în care l-a invitat pe adolescent să vadă un meci acasă al echipei sale, Manchester United.

„Nu este niciodată uşor să faci faţă emoţiilor în momentele dificile, cum ar fi cel în care ne aflăm. Cu toate acestea, trebuie să fim întotdeauna respectuoşi, răbdători şi să dăm exemplu tuturor tinerilor care iubesc frumosul joc. Aş dori să îmi cer scuze pentru izbucnirea mea şi, dacă este posibil, aş dori să invit acel suporter să urmărească un meci pe Old Trafford, în semn de fair-play şi sportivitate”, a transmis Ronaldo.

Ronaldo smashed the kids phone is pretty clear now pic.twitter.com/s1Pn24BXSU

