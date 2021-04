Sărbătorile Pascale au făcut ca granița de la Nădlac să fie incredibil de aglomerată. Vama Nădlac 2 a fost luată cu asalt de românii întorși din străinătate de sărbători. Majoritatea vin din țări precum Spania, Italia și Germania.

Unii dintre cei veniți s-au întors pentru că harta codurilor de pericol generate de pandemie s-a schimbat.

Noaptea trecută polițiștii de frontieră a deschis cinci artere pe sensul de intrare în țară. Măsura a fost luată pentru a încerca o fluidizare a aglomerației formate în punctul vamal.

Vama Nădlac, blocată

Oamenii au stat în medie aproximativ trei ore pentru a putea intra în România.

“Stăm acum de trei ore. Facem mai mult la coadă decât la condus. Ruşine! Să le fie ruşine! Nici nu ne dau informaţii şi ne repezesc că nu am citit Monitorul. Când să citim Monitorul dacă am fost la lucru şi am plecat de dimineaţă?”, a declarat o româncă întoarsă din străinătate.

Procesul de intrare în tară a fost mai lung pentru cei care veneau de pe teritorii aflate în scenariul galben. Aceștia au fost nevoiți să aștepte mai mult, deoarece trebuiau să treacă prin corturile de triaj, iar completarea documentelor necesare i-a mai costat încă o oră pe oamenii întorși de la muncă în străinătate.

Vestea că după sărbători ar putea intra în carantină nu i-a mulţumit pe români, astfel că cei care nu s-au documentat suficient au ales să se întoarcă în ţara de unde au venit.

Autorităţile îi sfătuiesc pe românii care vor să vină acasă de sărbători să se informeze înainte de a pleca la drum pentru a evita riscul de a intra în carantină.