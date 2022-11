Detaliul despre România care l-a uimit pe Elon Musk: „De ce nu vorbește nimeni despre asta?”

Miliardarul a descoperit că steagul României și cel al Ciadului sunt aproape identice și s-a întrebat, pe Twitter, de ce nu vorbește mai multă lume despre acest lucru.

Cele două țări, una situată în centrul Africii și alta în estul Europei, folosesc steaguri cu roșu, galben și albastru poziționate în benzi verticale, la care diferă doar nuanța de albastru, ceva mai închis la cel al Ciadului.

Au existat, totuși, unele controverse. Ambasada Ciadului de la Moscova a înaintat Organizației Națiunilor Unite un protest oficial, prin care cerea ca drapelul României să nu mai fie arborat la ONU.Totuși, steagul României este mai vechi cu aproape un secol decât cel al Ciadului, iar cele două țări nu au o istorie comună. Cererea a fost respinsă, din moment ce tricolorului României este mai vechi, existând în forma actuală din 1861.

Inițial, imediat după dobândirea independenței în 1959, steagul propus al Ciadului avea o bandă verde, dar statul a decis să o schimbe cu una albastră deoarece drapelul semăna foarte mult cu cel al altei țări africane, Mali. Cele trei culori actuale reprezintă râurile țării (albastru), deșertul (galben) și sângele martirilor (roșu). În cazul steagului României, prima semnificație atribuită culorilor a fost, în timpul răscoalei lui Tudor Vladimirescu: libertate (albastrul cerului), dreptate (galbenul ogoarelor), frăție (roșul sângelui).

Elon Musk ar fi făcut descoperirea legată de asemănarea steagurilor după ce a căutat mai multe informații despre România, atunci când Tesla a decis să se extindă și pe această piață. Compania auto face, în prezent, livrări în România.

Why aren’t more people talking about this!? pic.twitter.com/iUFIBcDQrp

— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2019